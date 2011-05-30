ادامه عبور خطوط لوله گاز از منطقه حفاظت شده دنا منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شهریور 88 طی دو روز حدود 10 هزار اصله درخت بلوط برای عبور خط لوله گاز جنوب به شمال کشور در این منطقه قطع شدند.

در حالی این تعداد درخت در مسیر انتقال گاز عسلویه به شمال در منطقه حفاظت شده دنا بر زمین افتادند که این شرکت بدون هماهنگی و اخذ مجوز از سازمان محیط زیست و تنها با هماهنگی اداره منابع طبیعی استان، اقدام به انتقال خط لوله گاز از مسیر جدید کرده بود.

انتشار این خبر برای اولین بار از سوی خبرگزاری مهر و سپس بازتاب گسترده آن در سایر رسانه ها در آن زمان، موجب واکنش فعالین و تشکل های زیست محیطی، دستگاه قضایی، دادستان کل کشور و در نهایت توقف این پروژه شد و حتی یکی از مدیران مرتبت با این پروژه در استان از کار برکنار شد.

با این حال زمزمه هایی در خصوص آغاز مجدد این پروژه و ادامه آن در مسیر قبلی به گوش می رسد که مدیرکل محیط زیست استان در این خصوص گفت: این سازمان از روز اول با اجرای این طرح در منطقه حفاظت شده دنا مخالف بود و اکنون نیز با ادامه احتمالی آن در این منطقه مخالف است.

عبور لوله گاز از مسیرفعلی زیستگاههای گیاهی و جانوری را تخریب می کند

عطا پورشیرزاد مهمترین دلیل مخالفت سازمان محیط زیست را قطع درختان جنگلی دنا و تاثیر منفی بر اکوسیستم این منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه اجرای این پروژه پس از مخالفت های زیادی که انجام گرفت، از سوی دادستان یاسوج متوقف شد.

وی تصریح کرد: باید مسیر فعلی مورد نظر شرکت گاز تغییر کند زیرا زیستگاه های زیادی از گونه های مختلف گیاهی و جانوری در این مسیر وجود دارد که عبور لوله های گاز از این مسیر، این زیستگاهها را با خطر نابودی مواجه می کند.

مسیر جدیدی به شرکت گاز معرفی شده است

پورشیرزاد، از انجام کارشناسی های جدید برای تعیین مسیر جدید خطوط لوله های گاز از منطقه حفاظت شده دنا خبر داد و یادآور شد: این مسیر کمترین تخریب درختان جنگلی را در پی دارد.

وی گفت: مسیر قبلی عبور خطوط لوله گاز در منطقه حفاظت شده دنا مورد تایید سازمان محیط زیست نیست و پس از بازدیدهایی که از سوی کارشناسان محیط زیست صورت گرفت، مسیر جدیدی به کارشناسان شرکت گاز معرفی شد.

مدیرکل محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد بیان داشت: مسیر معرفی شده از سوی محیط زیست استان خارج از رودخانه بشار و منطقه حفاظت شده دنا است و خسارت کمتری را به محیط زیست وارد می کند.

پورشیرزاد در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت منطقه تخریب شده نیز گفت: شرکت گاز متعهد شده که اقدام به احیای مسیر تخریب شده کند و مبالغی از سوی شرکت گاز برای احیاء دوباره این مناطق پرداخت شده است اگرچه برای احیای این منطقه نیاز به زمان زیادی است.

به گزارش مهر، منطقه حفاظت شده دنا با وسعتی معادل 93 هزار و 660هکتار دارای155 گونه جانوری پرنده، 24 گونه جانوری پستاندار، 20 گونه آبزی و 39 خزنده می باشد.

ظرفیتهای بی نظیر زیست محیطی منطقه حفاظت شده دنا باعث شده است دنا به عنوان دهمین ذخیرگاه زیستکره کشور در سازمان یونسکو ثبت شود و در آینده ای نزدیک کارشناسان یونسکو برای اهدای دیپلم دهمین ذخیرگاه زیستکره جهان به این منطقه سفر می کنند.

این منطقه به صورت یک اکوسیستم ویژه دارای بیش از یک هزار گونه گیاهی است که از این تعداد 45 گونه بومی و منحصر به دناست و دنا به تنهایی به اندازه 46 کشور دنیا گونه گیاهی آندومیک دارد.

یافته های محققان همچنین نشان می دهد تعداد گونه های بومی گیاهی این منطقه حدود 60گونه برآورد شده که این رقم از تعداد گونه های بومی 44 کشور دنیا بیشتر است. به طوریکه تعداد گونه های گیاهی بومی در کشور بلغارستان 53، رومانی 46، اتریش 35،عربستان 26 ، انگلستان 16، لهستان 11، سوئد 4، هلند 3، نروژ 3، دانمارک 2 و بلژیک تنها یک گونه بومی دارد و فنلاند نیز فاقد گونه های بومی است.

همچنین کوه های دنا سرچشمه بسیاری از رودخانه های پر آب جنوب ایران است وبه عنوان ذخیره گاه منابع آب، نقش مهمی در زندگی مردم جنوب کشور دارد. رودخانه هایی همچون بشار، خرسان، کارون، مارون، زهره و ... از این کوهها سرچشمه می گیرند.

با این حال این ثروت خدادادی آنطور که باید قدر دانسته نمی شود و فعالیت های توسعه ای غیرکارشناسی، آتش سوزی جنگل ها، عبور خط لوله گاز، چرای بی رویه دام، بوته کنی، شکار غیر مجاز و ... آن را تهدید می کند.