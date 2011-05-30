به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان پس از شکست تیم سپاهان برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق افزود: بازی بسیار خوبی بود و نتیجه تساوی در پایان 120 دقیقه عادلانه بود اما در ضربات پنالتی سپاهان بدشانسی آورد و شکست خورد که این مسئله هیچ چیز از ارزش‌های تیم ما کم نمی‌کند.

وی ادامه داد: حضور 70 هزار تماشاگر پرسپولیس در ورزشگاه که در اکثر مواقع تیم‌شان را به شدت تشویق می‌کردند، همه را غافلگیر کرد و این مسئله در شکست سپاهان تاثیر داشت. امیدوارم پرسپولیس قهرمان جام‌حذفی شود تا به خاطر این تماشاگران سال آینده در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته باشد.

هافبک تیم فوتبال سپاهان با تاکید بر اینکه سپاهان در این فصل با قهرمانی در لیگ و صعود به جمع هشت تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا عملکرد بسیار خوبی داشت، اضافه کرد: اگر بخواهم واقع بینانه صحبت کنم باید بگویم فصل خوبی را پشت سر نگذاشتم، فوتبال بالا و پایین دارد اما اینکه یک قهرمانی در کارنامه‌ام ثبت شد، مسئله مهمی بود.

وی در مورد پایان قراردادش با تیم سپاهان اصفهان و احتمال حضورش در پرسپولیس اظهار داشت: قطعا در پایان فصل پیشنهاداتی را دریافت خواهم کرد که طی روزهای آینده در این خصوص تصمیم گیری خواهم کرد.

کاظمیان در پایان گفت: امروز بهتر است در مورد مشکلاتی که در این فصل برایم پیش آمد صحبت نکنم اما به امید خدا طی روزهای آینده به صورت مفصل در این خصوص حرف خواهم زد. البته تاکید می‌کنم در لیگ قهرمانان آسیا یکی از بهترین بازیکنان سپاهان بودم زیرا توانستم در چهار بازی سه گل برای این تیم به ثمر برسانم.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی که یکشنبه شب در ورزشگاه آزادی برگزار شد در نهایت به برتری 4 بر 2 سرخپوشان در ضربات پنالتی انجامید.