16 هزار متر مربع زمین در کرمان به بیت المال بازگردانده شد

تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک قعطه زمین به مساحت 16 هزار و پانصد متر مربع با اجرای حکم خلع ید به مسکن و شهرسازی بازگردانده شد.

رضایی با اشاره به اینکه این زمین در شهرک الغدیر کرمان واقع است گفت: ارزش آن 20 میلیارد ریال است که در یکشنبه 8 خرداد به نماینده دولت تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه این زمین به قطعات مسکونی تقسیم شده بود ابراز داشت: ممکن است افرادی از این قطعات زمین خریداری کرده باشند که می توانند برای دستیابی به حقوق خود به مراجع قضائی مراجعه کنند.

این مسئول اظهار داشت: این پرونده در سال 86 مطرح شد که در نهایت دادگاه رای را به نفع مسکن و شهرسازی صادر کرد.

وی گفت: این حکم با حضور نماینده دادگستری، اجرائیات، شهرداری و مسکن و شهرسازی اجرا شد.