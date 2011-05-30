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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

16 هزار متر مربع زمین در کرمان به بیت المال بازگردانده شد

16 هزار متر مربع زمین در کرمان به بیت المال بازگردانده شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس مسکن و شهرسازی کرمان از بازگردانده شدن 16 هزار و 500 متر مربع زمین به بیت المال خبر داد.

تقی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک قعطه زمین به مساحت 16 هزار و پانصد متر مربع با اجرای حکم خلع ید به مسکن و شهرسازی بازگردانده شد.

رضایی با اشاره به اینکه این زمین در شهرک الغدیر کرمان واقع است گفت: ارزش آن 20 میلیارد ریال است که در یکشنبه 8 خرداد به نماینده دولت تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه این زمین به قطعات مسکونی تقسیم شده بود ابراز داشت: ممکن است افرادی از این قطعات زمین خریداری کرده باشند که می توانند برای دستیابی به حقوق خود به مراجع قضائی مراجعه کنند.

این مسئول اظهار داشت: این پرونده در سال 86 مطرح شد که در نهایت  دادگاه رای را به نفع مسکن و شهرسازی صادر کرد.

وی گفت: این حکم با حضور نماینده دادگستری، اجرائیات، شهرداری و مسکن و شهرسازی اجرا شد.

کد مطلب 1324111

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