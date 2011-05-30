به گزارش خبرگزاری مهر، دراین جلسه که با حضورحسین نادری منش - معاون آموزشی و ارسلان قربانی - قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل و جمعی از مسئولان وزارت امور خارجه برگزار شد، هماهنگی برای تقویت همکاری های علمی و فناوری با سازمان همکاری های اقتصادی(اکو)، لزوم تقویت جایگاه بین المللی دانشکده بیمه اکو از طریق تدوین برنامه 5 ساله، افزایش تعداد بورس های اعطایی به کشور های عضو و همچنین تشکیل جلسات هیئت امنا طی دو ماه آینده مورد تاکید قرار گرفت.

در ادامه این نشست، زمینه های مشارکت فعال ایران در فعالیت های بنیاد علمی اکو در پاکستان و طرح های جدید از جمله: طرح تاسیس و راه اندازی مرکز منطقه ای ذخایر ژنتیکی و زیستی کشورهای عضو اکو، طراحی برنامه هایی جهت ایجاد و تقویت پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری در کشور های عضو اکو، ظرفیت سازی و برگزاری سمینارها، کارگاه های آموزشی در خصوص راه اندازی و مدیریت پارک ها و مراکز رشد در چارچوب اکو، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این جلسه متعاقب شرکت ریاست جمهوری در یازدهمین اجلاس سران اکو در استانبول ترکیه و تاکید رئیس جمهور بر مشارکت فعال کشورمان در فعالیت های سازمان همکاری های اقتصادی ( اکو) برگزار شد.