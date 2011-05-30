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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۰

درآستانه سالگرد رحلت امام(ره)؛

نمایندگان مجلس فردا با بنیانگذار انقلاب تجدید بیعت می‌کنند

نمایندگان مجلس فردا با بنیانگذار انقلاب تجدید بیعت می‌کنند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از حضور نمایندگان مجلس در مرقد مطهر امام (ره) و تجدید بیعت آنان با بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز سه شنبه خبر داد.

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از تصمیم هیئت رئیسه مجلس برای عزیمت نمایندگان به مرقد مطهر بنیاینگذار جمهوری اسلامی ایران در آستانه سالگرد رحلت امام خمینی (ره) خبر داد.

وی گفت: جلسه علنی مجلس در روز سه شنبه زودتر از موعد معمول به پایان خواهد رسید و نمایندگان برای تجدید میثاق با آرمان های امام راحل عازم مرقد مطهر ایشان خواهند شد.

به گفته سبحانی نیا حضور بر سر قبور شهدا از جمله 72 شهید حزب جمهوری اسلامی و ادای احترام به مقام شامخ آنان از دیگر برنامه های نمایندگان در روز سه شنبه خواهد بود.

کد مطلب 1324124

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