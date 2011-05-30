2300 کرمانی تسهیلات نوسازی بافتهای فرسوده دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آئینی در بازدیدی که عصر یکشنبه از بافتهای فرسوده کرمان و رفسنجان داشت ضمن بیان اینکه تعداد متقاضیان استفاده از تسهیلات بافتهای فرسوده دو هزار و 500 نفر است گفت: از این تعداد دو هزار و 300 نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده اند.

آئینی بیان داشت: سهم شهروندان رفسنجانی برای استفاده از تسهیلات مذکور 250 نفر بوده است.

وی هدف از این سفر را تبیین میزان توجه دولت به بحث بافتهای فرسوده عنوان کرد و اظهار داشت: دفاتر خدمات نوسازی محلات شهری در بافتهای فرسوده راه اندازی شده است که امید است با این اقدام استقبال عموم برای استفاده از تسهیلات بافت های فرسوده افزایش یابد.

این مسئول یکی دیگر از اهداف سفر به استان کرمان را تسریع در روند فعالسازی و نوسازی بافت های فرسوده دانست و ابراز داشت: در بازدید اخیر از بافت های فرسوده با مشاهده پیشرفت هایی که صورت گرفته می توان به تلاش مسئولان پی برد و برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند توجه بیشتر مسئولان هستیم.