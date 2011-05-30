به گزارش خبرنگار مهر، هادی عقیلی پس از شکست تیمش مقابل پرسپولیس در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه خستگی و فشار مسابقات خصوصا دیدار سنگینی که برابر بنیادکار ازبکستان پیش رو داشتیم، باعث شد نتوانیم در این دیدار عملکرد گذشته را ارائه دهیم، ضمن اینکه پرسپولیسی‌ها بیشتر از ما استراحت کرده و از آمادگی بهتری برای حضور در این دیدار برخوردار بودند.

وی اضافه کرد: من معمولا پنالتی خراب نمی‌کنم و این بدشانسی‌ام بود که در چنین دیداری ضربه پنالتی‌ام را به اوت بزنم. من قبلا در ورزشگاه آزادی پنالتی ام را گل کرده بودم ولی در این بازی متاسفانه شرمنده هواداران سپاهان شدم.

مدافع تیم فوتبال سپاهان در مورد اینکه کادر فنی و بازیکنان این تیم معتقدند گل سوم پرسپولیس از روی نقطه پنالتی با خطای محمد نوری به ثمر رسیده است، اظهار داشت: من وسط زمین بودم و چیزی ندیدم پس در این خصوص صحبت نمی‌کنم.

عقیلی در پایان در مورد وضعیت ادامه همکاری اش با تیم فوتبال سپاهان گفت: هنوز هیچ صحبتی با مسئولان نکرده ام اما پس از اینکه آنها با من وارد مذاکره شدند درخواستم را ارائه می‌کنم که در صورت موافقت با پیشنهادم در مورد آینده‌ام فکر می‌کنم.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی که یکشنبه شب در ورزشگاه آزادی برگزار شد در نهایت به برتری 4 بر 2 سرخپوشان در ضربات پنالتی انجامید.