اسماعیل دمیرچی نویسنده و محقق صنعت چاپ کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: توزیع کتاب «هویت‌های پایدار» نخستین آلبوم تصاویر فعالان صنعت چاپ ایران از امروز به همت کتابخانه مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود. این کتاب روز سه‌شنبه 19 بهمن در کتابخانه مجلس شورای اسلامی رونمایی شد، اما توزیع و عرضه آن تا امروز انجام نشد.

مولف و تدوین‌کننده کتاب «هویت‌های پایدار» گفت: سال گذشته و پس از چاپ کتاب، فقط تعدادی از نسخ آن به افرادی که نام و مشخصاتشان در آلبوم منتشر شده بود، اهدا شد. با توجه به تحقیقاتی که برای پیدا کردن نمونه‌های مشابه این کتاب در دیگر کشورها انجام شد، مشخص شد که هیچ کشوری برای هیچ کدام از اصنافش چنین کتابی منتشر نکرده است. با توجه به علاقه‌ای که مسئولان خارجی به این کتاب نشان داده‌اند، مذاکراتی برای نمایش آن در کشورهای دیگر در حال انجام است.

وی افزود: در این زمینه کشورهایی چون آمریکا، کانادا و چند کشور اروپایی علاقه‌مند هستند که کتاب در کشورشان به نمایش در بیاید. دلیل این امر هم به نظرم نفیس بودن کتاب است. چون از این کتاب فقط 2200 نسخه منتشر شد و دیگر چاپ نخواهد شد. کتاب‌ها هم شماره‌گذاری شده‌اند و هر نسخه کتاب، یک گنجینه مستقل است. «هویت‌های پایدار» از شرکت در جشنواره کتاب‌های نفیس در داخل کشور باز ماند، اما برای حضورش در میان کتاب‌های چاپ نفیس در خارج از کشور، اعلام آمادگی شده است.

دمیرچی گفت: به نظرم خوب نیست که رسانه‌های خارج از کشور این مساله را بیشتر از رسانه‌های داخلی پوشش بدهند. بنابراین فعلا منتظریم تا رسانه‌های داخلی کمی اخبار مربوط به این کتاب را کار کنند. متاسفانه در شرایط فعلی، مرجعی برای حمایت از چنین آثاری وجود ندارد و جلد دوم آن در صورت وجود حمایت، در رابطه با درگذشتگان صنعت چاپ منتشر خواهد شد. این کتاب به فعالانی که از 150 سال پیش در صنعت چاپ کشور فعال بودند و قدم‌های بزرگی در این زمینه برداشته‌اند، می‌پردازد.

این فعال صنعت چاپ در پایان گفت: در حال حاضر در حال رایزنی برای برگزاری یک مراسم تقدیر از پیشکسوتان و به اصطلاح ریش‌سفیدان صنعت چاپ، در 26 خرداد همزمان با سیزدهم رجب سالروز ولادت امام علی (ع) هستیم که هنوز این مساله قطعی نشده است.