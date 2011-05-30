کتابخانه تخصصی قرآنی ویژه کودکان در چناران راه اندازی می شود

جواد قوی مقدم در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهارداشت: در این کتابخانه چهار هزار جلد کتاب با موضوعات داستانی و قرآنی داستانی در حوزه سیره و زندگی پیامبران الهی و مفاهیم قابل ورود متناسب با سن کودکان و نیاز زندگی امروز ارائه می شود.

وی ادامه داد: این طرح با مشارکت 50 درصدی مدیر گروه قرآن و عترت اداره کل آموزش و پرورش استان و مدیریت آموزش و پرورش چناران در مدرسه قرآن حجاب راه اندازی می شود.

قوی مقدم بیان داشت: در چناران 24 مدرسه قرآن که 15 مدرسه در سطح شهر و 9 مدرسه در سطح روستا با حضور بیش از 90مربی قرآنی و همکاری 24 مدیر فعالیت دارد.

وی افزود: با توجه به بیانات رهبری در خصوص ورود قرآنی در زندگی افراد و احساس ضرورت در عرصه ورود مفاهیم قرآنی اولین کتابخانه تخصصی قرآنی داستانی ویژه کودکان در چناران راه اندازی می شود.

کارشناس قرآن و اقامه نماز آموزش و پرورش اظهار داشت: در دو ترم قبل فعالیت مدارس قرآن بیش از سه هزار و 500 نفر دانش آموز موفق به اخذ گواهینامه قرآنی در سه سطح روخوانی و روانخوانی تجوید شده اند.

قوی مقدم گفت: در تابستان امسال نیز مدرسه قرآن محله به صورت آزمایشی با ابتکار چناران راه اندازی می شود.

وی هدف از این طرح را ترویج گسترش فرهنگ اصیل قرآنی مفاهیم آن را در جامعه بیان کرد و ادامه داد: تمامی هزینه های مربوط به مدارس قرآن توسط مدیرگروه قرآن و عترت آموزش وپرورش استان پرداخت می شود و حضور در مدارس قرآنی کاملا رایگان است.

رئیس سازمان دانش آموزی چناران بیان داشت: این سازمان دانش آموز محور، آماده پژوهش در حوزه مسائل قرآنی و نیاز سنجی دانش آموزان در زمینه مهارت های زندگی اجتماعی تلفیق با مسائل قرآنی را دارد.

قوی مقدم افزود: این سازمان با بهره گیری 10 گروه پیشتازان و فرزانگان و 10 واحد هلا ل احمر و عضویت 780 نفر دانش آموز و همراهی 20 مربی در حوزه فعالیت های قرآنی فعالیت می کند.