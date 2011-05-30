قرارداد بهروز عطایی با کاله مازندران تمدید شد

بهروزعطایی با تائید این خبر به خبرنگار مهر گفت: تمدید قرارداد جدید بر اساس توافق دو طرف بوده و بر این اساس به عنوان سرمربی تیم والیبال کاله مازندران در رقابتهای فصل آینده لیگ برتر حضور خواهم داشت.



وی در خصوص وضعیت بازیکنان فعلی این باشگاه برای فصل آینده گفت: هنوز در مورد ماندن یا خروج بازیکنان جدید برای وضعیت بازیکنان قدیمی باشگاه تصمیمی گرفته نشده است.



سرمربی تیم کاله مازندران بیان کرد: تغییرات زیادی در تیم به جز یک یا دو بازیکن که از تیم کنار گذاشته خواهند شد بقیه نفرات فصل گذشته در تیم کاله خواهند ماند.



عطایی اضافه کرد: بازیکنان جدیدی مدنظر کادرفنی است که اسامی آنان به مسئولان باشگاه برای جذب آنان داده شده است.



وی یادآور شد: دور جدید تمرینات آماده سازی تیم کاله برای فصل آینده لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور از هفته های آینده آغاز خواهد شد.



چندی قبل مسئولان تیم باشگاه کاله مازندران به علت عملکرد ضعیف مربی مقدونیه ای تیم والیبال این باشگاه، قرارداد وی را تمدید نکردند.



بهروزعطایی ازحدود چهار سال گذشته تاکنون به عنوان سرمربی تیم والیبال کاله است و عامل صعود این تیم از رقابتهای دسته یک به لیگ برتر بود.



تیم والیبال کاله مازندران در فصل جاری مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور،عنوان سومی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور را پس از تیم های پیکان تهران وسایپای البرز کسب کرد.