387 مصوبه شوراها در کمیته انطباق مصوبات گلستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا سید النگی صبح دوشنبه در حاشیه نشست این کمیته افزود: از جمله وظایف وزارت کشور و به تبع آن استانداری و فرمانداریها نظارت برعملکرد و مصوبات شوراهاست.

وی اظهار داشت: بر همین اساس دفترامورشهری و شوراها برحسب وظیفه مندی خود نسبت به تشکیل کمیته استانی انطباق مصوبات شوراها باحضور کارشناسان مسئول واحدهای مختلف دفتر، بعنوان کمیته راهبردی اقدام کردده است.

وی عنوان کرد: این کمیته تاکنون هفت جلسه تشکیل و مصوبات کلیه شوراهای شهرهای استان را موردبررسی و رسیدگی قرار داده است.



سیدالنگی گفت: این کمیته راهبری بعنوان مرکز مشاوره و به منظور هدایت شوراها در تصویب مصوبات بدون ایراد شکلی و قانونی تشکیل شدده است.



گلستان دارای بیش از 760 شورای شهر و روستایی است.