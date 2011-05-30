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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۱

سید النگی:

387 مصوبه شوراها در کمیته انطباق مصوبات گلستان بررسی شد

387 مصوبه شوراها در کمیته انطباق مصوبات گلستان بررسی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان گفت: 387 مصوبه شوراهای اسلامی شهرهای استان در کمیته استانی انطباق مصوبات بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا سید النگی صبح دوشنبه در حاشیه نشست این کمیته افزود: از جمله وظایف وزارت کشور و به تبع آن استانداری و فرمانداریها نظارت برعملکرد و مصوبات شوراهاست.

وی اظهار داشت: بر همین اساس دفترامورشهری و شوراها برحسب وظیفه مندی خود نسبت به تشکیل کمیته استانی انطباق مصوبات شوراها باحضور کارشناسان مسئول واحدهای مختلف دفتر، بعنوان کمیته راهبردی اقدام کردده است.
 
وی عنوان کرد: این کمیته تاکنون هفت جلسه تشکیل و مصوبات کلیه شوراهای شهرهای استان را موردبررسی و رسیدگی قرار داده است.
 
سیدالنگی گفت: این کمیته راهبری  بعنوان مرکز مشاوره و به منظور هدایت شوراها در تصویب مصوبات بدون ایراد شکلی و قانونی تشکیل شدده است.
 
گلستان دارای بیش از 760 شورای شهر و روستایی است.
کد مطلب 1324178

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