سه بازیکن راه و ترابری قم به تیم ملی بسکتبال دعوت شدند

حسن افکار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور موفق در نخستین تجربه شرکت در مسابقات لیگ بر‌تر بسکتبال باشگاه‌های کشور علاوه بر کسب نتایج خوب سبب شد تا توانمندی تک تک بازیکنان کلیدی راه و ترابری قم نیز به نمایش در بیاید.



درخشش بازیکنان عامل نتایج موفقیت‌آمیز راه و ترابری در لیگ برتر



وی تصریح کرد: در واقع ماحصل کسب نتایج موفقیت آمیز در رقابت‌های این فصل لیگ بر‌تر بسکتبال باشگاه‌های کشور فرصت مناسبی بود تا بازیکنان توانمند راه و ترابری قم خلاقیت خود را نشان داده و به دنبال آن مورد توجه کادر فنی تیم ملی بسکتبال قرار بگیرند.



مدیر تیم بسکتبال راه و ترابری قم افزود: با توجه به اینکه تیم ملی بسکتبال مسابقات مهمی را تا پایان سال بر عهده دارد، سازمان تیم‌های ملی بسکتبال کشورمان در حال حاضر اسامی بازیکنان حاضر در نخستین اردوی تیم ملی را برای حضور در جام ملت‌های آسیا اعلام کرده است.



معرفی ۳۷ بازیکن برای حضور در جام ملت‌های آسیا



وی عنوان داشت: سازمان تیم‌های ملی بسکتبال از ۳۷ بازیکن برای حضور در نخستین اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال دعوت کرده است که در بین آن‌ها نام سه بازیکن تاثیر گذار تیم بسکتبال راه و ترابری قم نیز در کنار سایر ملی پوشان دعوت شده به چشم می‌خورد.



افکار بیان کرد: مجید قاسم‌زاده، اصغر کاردوست و امیر صباغیان بازیکنانی هستند که حضور موفق آن‌ها در ترکیب تیم بسکتبال راه و ترابری قم در مسابقات این فصل لیگ بر‌تر بسکتبال باشگاه‌های کشور موجب شد تا مورد توجه کادر فنی تیم ملی قرار بگیرند.



موفقیت کاردوست در کسب مدال برنز بازی‌های گوانگ‌جو



وی بیان داشت: دعوت از سه ملی پوش راه و ترابری قم در حالی صورت گرفته است که اصغر کاردوست پیش از این نیز عضو تیم ملی بوده است و در رقابت‌های قهرمانی آسیا و همچنین بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰ گوانگ جو همراه با تیم ملی بسکتبال توانست عنوان سوم آسیا را به دست بیاورد.



دومین دعوت قاسم‌زاده و صباغیان به تیم ملی



مدیر تیم بسکتبال راه و ترابری قم یاد آور شد: همچنین مجید قاسم‌زاده و امیر صباغیان نیز پیش از این سابقه دعوت شدن به تیم ملی بسکتبال را دارند زیرا در پایان مسابقات فصل گذشته لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه‌های کشور با درخشش خود به تیم ملی دعوت شدند.



وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های کادر فنی تیم ملی بسکتبال برای مسابقات قهرمانی بسکتبال جام ملت‌های آسیا، ابراز داشت: بر اساس برنامه اعلام شده، نخستین جلسه تمرینی تیم ملی بسکتبال عصر امروز دوشنبه شانزدهم خرداد‌ماه در سالن بسکتبال آزادی تهران برگزار خواهد شد.



انتخاب برترین‌ها برای عضویت در تیم ملی بسکتبال



افکار اضافه کرد: علاوه بر سه بازیکن دعوت شده از تیم بسکتبال راه و ترابری قم، صمد نیکخواه بهرامی، موسی نبی‌پور، مهدی کامرانی، روزبه ارغوان، جواد داوری، رضا لطفی، مهراد آتشی، نوید فراهانی، محمد زارعی، جابر روزبهانی، حامد آفاق، اوشین ساهاکیان، مهدی شیرجنگ، آرن داودی، امیر امینی، محمدرضا اکبری، علی جمشیدی، مهدی اسماعیلی، امیرحسین تاتاری، محمدرضا فلاحت، ساسون آبرامیان، عماد سلمانی، نیما بخشی، محمد امجد، امیرتیمور احسانی، علی باهران، حسین‌زاده، سامان ویسی، ارسلان کاظمی، صالح فروتن، حامد سهراب‌نژاد، محسن مرادخانی، حامد حدادی و ابراهیم رستمی دیگر بازیکنانی هستند که در فهرست اولیه ماتیچ کروات سرمربی تیم ملی بسکتبال برای حضور در اردو دعوت شده‌اند.



جام ملت‌های آسیا شهریور در ووهان چین



مدیر تیم بسکتبال راه و ترابری قم با اشاره به زمان و مکان برگزاری رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های آسیا، خاطرنشان کرد: تیم ملی بسکتبال خود را برای حضور در جام ملت‌های آسیا که اواخر شهریور‌ماه در شهر ووهان چین برگزار خواهد شد، آماده می‌کند.