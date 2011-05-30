جذب 50 درصدی دانش آموزان مازنی در مدارس فنی و حرفه ای

مصطفی عابدی برنجستانکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ارتقا رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش از طریق نیاز سنجی و امکان سنجی، از برنامه ها و فعالیتهای مهم آموزش متوسطه بوده و رویکرد امسال آموزش و پرورش در مقطع متوسطه، توسعه مراکز هنرستانی در سطح مدارس استان است.



وی اظهار داشت: مدیران و مشاوران تحصیلی با فرهنگسازی درست و برنامه ریزی و مشاوره دقیق خانواده ها و دانش آموزان را با هنرها و رشته های هنرستانی و قابلیتهای آن آشنا کنند.



عابدی با اشاره به اینکه امسال 20 درصد اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش برای تجهیز هنرستانها اختصاص یافته است، تصریح کرد: بیش از 40 هزار دانش آموز مقطع اول دبیرستان در طرح هدایت تحصیلی قرار دارند که شهرستانها برای رسیدن به این اهداف آماده شدند.



وی بیان کرد: اولویت آموزش متوسطه در سال تحصیلی جدید، علاوه بر رشته های هنرستانی با هدف تربیت نیروی انسانی مور نیاز کشور، کیفیت بخشی رشته های علوم انسانی در مدارس است.



عابدی با تأکید برنقش مهم هدایت تحصیلی در مدارس گفت:‌ هدایت تحصیلی به مفهوم توسعه متوازن شاخه ها و رشته های تحصیلی براساس سیاست های نظام آموزش و پرورش و برنامه پنجم توسعه بوده و در این طرح دانش‌ آموزان در شاخه های نظری و فنی و حرفه ای براساس سیاستهای برنامه ای ساماندهی می شوند.



معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران افزود: 50 درصد از دانش آموزان مازندران امسال در شاخه های هنرستانی و 50 درصد دیگر در شاخه نظری، ساماندهی می شوند.

عبادی گفت:‌ سال گذشته از 42 هزار جمعیت دانش آموزی 40 درصد در رشته فنی و حرفه ای و 60 درصد در رشته نظری در طرح هدایت تحصیل در مدارس روزانه ساماندهی شدند.



وی بابیان اینکه برای آشنایی خانواده ها با ظرفیت، پتانسیل و استعدادهای دانش آموزان و هدایت تحصیلی آنان گروهی از مشاوران بهمن ماه سال گذشته به مناطق و شهرستان های استان اعزام شدند، افزود: تیمهای نظارتی از اواخر خرداد برای راهنمایی و هدایت تحصیلی و معرفی رشته ها به دانش آموزان اول دبیرستان به مدارس استان اعزام می شوند.



عابدی اعزام هنرآموزان به دبیرستان های نظری برای معرفی رشته ها، بازدید دانش آموزان پایه اول دبیرستان از هنرستانها، تبدیل مدارس متوسطه به هنرستان ها از برنامه های اجرایی طرح هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش دانست.