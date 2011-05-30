پایانه های صادراتی خلا صادرات سنگ لرستان/ مشکلی که چهار ساله شد

نایب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در صورتیکه پایانه های صادراتی سنگ لرستان فعال نشوند هرچقدر ما تولید سنگ داشته باشیم پشت در سالن ها برای صادرات باقی خواهد ماند.

خداداد قیاثوند با اشاره به پیگیری های کانون سنگ استان لرستان برای راه اندازی این پایانه ها، بیان داشت: از سه سال پیش در شهرستان دورود به دنبال راه اندازی این پایانه صادراتی هستیم که هنوز این امر محقق نشده است.

وی با اشاره به طرح موضوع پایانه های سنگ در اتاق بازرگانی خرم آباد، بیان داشت: در این راستا نامه ای به آقای غضنفری وزیر متولی امر برای رفع مشکل نوشته شده است.

نایب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران یادآور شد: ما از مسئولان استان خواستاریم که جلسه مشترکی با وزیر بازرگانی و صنایع و معادن برای رفع این مشکل داشته باشند.

قیاثوند تصریح کرد: در حال حاضر یکی از موانع پیش روی ما در صادرات سنگ لرستان همین عدم احداث پایانه های صادراتی سنگ است.

نایب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران

وی در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص اظهارات معاون اول رئیس جمهور مبنی بر صادرات 500 میلیون دلاری سنگ از لرستان طی سالجاری بیان داشت: در حال حاضر کل صادرات سنگ ایران 175 میلیون دلار است.

نایب رئیس و دبیر کانون سنگ ایران ادامه داد: مطابق اظهارات یادشده باید سه برابر صادرات سنگ کشور فقط از لرستان صادر شود که این امر آرزویی بزرگ است.

قیاثوند با تاکید بر اینکه تحقق صادرات 500 میلیون دلاری سنگ برای کل کشور هم کار بزرگی است، یادآور شد: به اعتقاد من حتی اگر ما بتوانیم یک سوم این رقم را هم محقق کنیم کار بزرگی انجام داده ایم.

بنابر این گزارش احداث پایانه های سنگ در شهرستانهای خرم آباد و دورود در سفر دور دوم هیئت دولت به لرستان تصویب شده که هنوز این مصوبه اجرایی نشده است.

استان لرستان با توجه به منابع غنی سنگ به خصوص سنگ‌های تزئینی و نما در منطقه، اغلب در زمینه سرمایه‌گذاری در راستای فرآوری انواع سنگ‌های تزئینی، ساختمانی و مواد کانی غیرفلزی استانی مستعد است.

بیشتر معادن استان لرستان به سنگهای نما و تزئینی اختصاص دارد به طوریکه با داشتن حدود یک چهارم ذخایر سنگ های تزئینی کشور حائز رتبه اول در این زمینه است.

تولیدات سنگ لرستان 28 درصد تولیدات کشور و سه درصد تولید جهانی است. از انواع معادن این استان می توان به سنگ گچ، سنگ آهک، سنگ چینی، فروسیلیس، فلدسپات، تالک، نمک و سنگ لاشه پالون اشاره کرد.

هم اکنون لرستان بعد از اصفهان به لحاظ میزان استخراج سنگ در رتبه دوم قرار دارد و سالانه بیش از سه میلیون تن انواع سنگ تزئینی و ساختمانی از معادن این استان استخراج می شود که بخشی از آن در استان، بخشی در بازارهای داخلی و حدود 200 هزار تن آن در بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا و کشورهای آسیای جنوب شرق مصرف می شود.