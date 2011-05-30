دو سالن نمایشگاه بین المللی لرستان تکمیل می شود/ تسریع در ایجاد زیرساختها

حسین سلاح ورزی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات محل دائمی نمایشگاههای خرم آباد، اظهار داشت: اتاق بازرگانی استان برای رفع این مشکلات استان اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: مطابق اطلاعاتی که داریم تا دو ماه آینده دو سالن این نمایشگاه تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

بنابر این گزارش شرکت نمایشگاه بین المللی استان لرستان در سال 85 با هدف ایجاد بستر مناسب جهت رشد و توسعه سرمایه گذاری در بخشهای تولیدی و خدماتی، اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی و همینطور فراهم آوردن زمینه لازم برای دسترسی مصرف کننده به کالاهای مرغوب، با کیفیت و قیمت مناسب و همچنین ایجاد تعامل مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده صنایع مختلف تاسیس شد.

در حال حاضر این شرکت با هدف خدمت رسانی بهینه در بازارهای داخلی و بین المللی، مجموعه تجاری نمایشگاهی، تفریحی گردشگری خود را با هدف تسهیل و توسعه صنعت نمایشگاهی ایران و محرومیت زدایی استان لرستان در دست ساخت دارد.

این در حالیست که پیش از این نمایشکاههای استان لرستان در سالن استیجاری اداره تعاون و در فضایی محدود برگزار می شد.

طرح عظیم نمایشگاه بین المللی استان لرستان

نمایشگاه بین المللی استان لرستان هم اکنون در زمینی به مساحت 201 هزار و 500 مترمربع در ورودی شهر خرم آباد، از سمت بروجرد به خرم آباد در حاشیه پارک دانشجو و در مجاورت اداره جمعیت هلال احمر در حال ساخت و آماده سازی است.

مطابق اظهارات مسئولان شرکت نمایشگاه بین المللی استان لرستان قرار است طرح احداث سایت مجتمع تجاری، تفریحی و گردشگری نمایشگاههای بین المللی استان لرستان در قالب سه بخش ساخته شود.

پایگاه تفریحی که شامل آبشار، فضای سبز، رستوران و بوفه های سنتی و تجهیزات و لوازم سرگرمی می باشند؛ پایگاه تجاری که شامل 12 سالن نمایشگاهی سر پوشیده و 2 سالن نمایشگاهی رو باز و بازارچه های مناسب فصلی است و پایگاه گردشگری که شامل هتل چهار ستاره، سوئیت و لابی مذاکرات و امکانات رفاهی تفریحی و همچنین سالن همایش برای برگزاری همایشهای درون و برون استانی از جمله این بخش ها است.

نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان و دغدغه های پیش رو

این در حالیست که هنوز امکانات لازم در این نمایشگاه برای برگزاری نمایشگاههای استان فراهم نشده است تا نمایشگاههای مختلف لرستان در زیر دو سوله بزرگ که با چادر مسقف شده اند برگزار شود.

این امر انتقاد استاندار لرستان را نیز در پی داشت به طوریکه حبیب الله دهمرده در سخنانی با تاکید بر اینکه مشکل این نمایشگاه با زدن یک تابلو بزرگ و عنوان "بین المللی" حل نمی شود خواستار پیگیری اتاق بازرگانی برای رفع مشکلات محل دائمی نمایشگاههای استان شد.

این در حالیست که به زودی قرار است در محل نمایشگاه بین المللی استان لرستان نمایشگاه بزرگ کتاب استان به عنوان بزرگترین رویداد فرهنگی لرستان با حضور بیش از 300 ناشر کشوری برگزار شود و آماده شدن محل این نمایشگاه به یکی از دغدغه های مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تبدیل شده است.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ما برای برگزاری نماشگاه کتاب بزرگ لرستان از ناشران برتر کشور دعوت کرده ایم که حضور آنها در گرو ایجاد فضای مناسب برای عرضه کتابها است.

وعده شرکت نمایشگاهها برای رفع مشکلات تا پایان تیرماه

منصور احمدی با تاکید بر اینکه هنوز برخی از زیرساختهای نمایشگاه بین المللی استان لرستان آماده نیست، عنوان کرد: هنوز نمایشگاه بین المللی استان لرستان دارای فضای مسقف غرفه بندی شده نست که امید می رود این مشکل تا زمان برگزاری نمایشگاه کتاب مرتفع شود.

وی با اشاره به در نظر گرفتن بیش از 10 برنامه جنبی در حاشیه نمایشگاه کتاب لرستان، عنوان کرد: متاسفانه به دلیل نداشتن سالنهای مجزا ما مجبور هستیم که این برنامه ها را کاهش دهیم.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به وعده مسئولان شرکت نمایشگاه بین المللی برای تکمیل سالنهای نمایشگاه حداکثر تا پایان تیرماه سالجاری، ابراز امیدواری کرد که تا قبل از آغاز نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان مشکلات موجود مرتفع شود.

به هر روی امید می رود با توجه به پیگیریهای استاندار لرستان برای تکمیل راه دسترسی به نمایشگاه بین المللی استان لرستان این نگاه ویژه برای تکمیل دیگر زیرساختها و سالنهای نمایشگاه استمرار داشته باشد.