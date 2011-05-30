به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی شامگاه یکشنبه در همایش آمرین به معروف مساجد استان که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، با بیان اینکه نیروی انتظامی نسبت به کنترل ناهنجاریها و جرائم از ظرفیت محلات کمک میگیرد، اظهار داشت: ما از نظر جرمشناسی با پدیده ناشناسی مواجه هستیم که در شهرهای بزرگ و کانونهای جمعیتی اتفاق میافتد.
وی با تشریح این پدیده گفت: وقتی شهرها توسعه مییابند، ارتباطات اجتماعی مردم کمتر میشود و حتی همسایهها همدیگر را نمیشناسند، از این رو حجب و حیا کنار میرود و بستر جرایم فراهم میشود اما در محلات کوچکتر به واسطهشناختی که مردم از همدیگر دارند، معضلات کمتر رخ میدهد.
وی مشارکت مردمی برای کنترل جرایم و ناهنجاریها را خواستار شد و افزود: ما میتوانیم در عرصه احیای امر به معروف و نهی از منکر کارهای ریشهایتری انجام دهیم.
توکلی جرم را نوعی بیماری اجتماعی دانست و اظهار داشت: اگر تذکر لسانی به صورت موردی باشد همانند مسکنی برای آلام درد یک بیمار است ولی اگر به صورت مستمر ادامه داشته باشد منجر به از بین رفتن جرایم میشود.
منشأ ۸۵ درصد از مزاحمتهای بانوان خود خانمها هستند
وی گفت: عمده جرائمی که در جامعه با آن روبهرو هستیم، اگر عوامل وقوع آن آسیبشناسی شود مشاهده میکنیم که از یک سری عوامل پیش پا افتاده نشأت گرفته است.
فرمانده انتظامی استان قم عدم رعایت حجاب و عفاف اسلامی را یکی از دلائل وقوع جرم برشمرد و گفت: بر اساس تحقیقات انجام شده ۸۵ درصد از مزاحمتهایی که برای خانمها اتفاق میافتد، خود خانمها منشأ این مزاحمتها هستند و ۱۵ درصد مابقی هم به لحاظ شرایطی که ۸۵ درصد دیگر برای آنها ایجاد میکنند درگیر این مسئله میشوند.
توکلی نقش امر به معروف و نهی از منکر را در پیشگیری از وقوع جرایم بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: اگر آحاد جامعه اسلامی نسبت به منکرات بیتفاوت نباشند، بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه برطرف میشود.
وی ادامه داد: اگر به افرادی که هنجارها را رعایت نمیکنند تذکر داده شود، بعضیها به خود اجازه نمیدهند که در خیابانها هر طور که دلشان خواست تردد کنند.
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به پیامدهای مثبت ترویج فرهنگ تذکر لسانی گفت: شاید برخیها فکر کنند که با تذکر دادن، فقط ظاهر جامعه اصلاح میشود، در صورتی که اگر این فرهنگ به صورت منطقی و صحیح ترویج یابد از بروز جرایم زنجیروار و حتی جرایم خشن جلوگیری میکند.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قم از اجرای طرح ارتقای امنیت محلهمحور در شهر قم خبر داد و اظهار داشت: این طرح از روز یکشنبه در شش محله قم آغاز شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی شامگاه یکشنبه در همایش آمرین به معروف مساجد استان که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، با بیان اینکه نیروی انتظامی نسبت به کنترل ناهنجاریها و جرائم از ظرفیت محلات کمک میگیرد، اظهار داشت: ما از نظر جرمشناسی با پدیده ناشناسی مواجه هستیم که در شهرهای بزرگ و کانونهای جمعیتی اتفاق میافتد.
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