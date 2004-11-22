اعتماد به نفس و خود باوري براي كشور امر بسيار مهمي است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي در يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي در دانشگاه تربيت مدرس با تشكر و تقدير از سازمان جهاد دانشگاهي و ساري نهادهاي دست اندركار در خصوص برگزاري دوره كتاب دانشجويي گفت :تمام تلاش من و ساير همكارانم در مجلس شوراي اسلامي اين است تا مجلس را بيشتر از گذشته فرهنگي كنيم .

حداد عادل افزود : يكي از مهمترين مسائل كه داراي اهميت فراواني است اعتماد به نفس و خود باوري براي كشور است، كشوري كه اعتماد به نفش نداشته باشد و لو اينكه داراي همه چيز باشد هيچي ندارد ، و لي ملتي كه داراي اعتماد به نفس وخود باوري باشد ولو اينكه چيزي نداشته باشد داراي همه چيز است كه مهمترين هديه انقلاب اسلامي به ملت ايران اعتماد و خودباري بود و امام همواره متذكر مي شدند كه بايد باور كنيم كه مي توانيم وايشان مظهر چنين باوري بود .

وي تصريح كرد : ما امروزه شاهد چنين باوري درميان جوانان دانشگاهيان كشو رهستيم مهم اين است كه بپذيريم كه كشورهاي ديگر كه پيشرفت كرده اند امر غير قابل تحققي انجام نداده اند و اين طور نيست كه بگوييم كه معجزه اي اتفاق افتاده است و ما نيم توانيم به اين پيشرفت برسيم كشورهاي ديگر كار كردند فكر كردند و توانستند و ما نيز مي توانيم اين كاررا انجام دهيم استعداد ايرانيها كمتر از كشورهاي ديگر نيست بلكه بيشتر است ولي بايد اين استعداد و تلاشها استمرارپيدا كند .



غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد : جوانان با استعداد وداراي پشت كار و معلمان در طي سالهاي توانستند جايگاه ايران را در المپيادهاي جهاني تثبيت كننند و در حال حاضر انتظار اين است كه اگر ايران رتبه اول نباشد اما در ميان 10 كشور اول دنيا در المپياد هاي جهاني باشد .

حداد عادل گفت : اگر باو كنيم كه راه حل مشكلات را مي توانيم پيدا كنيم ، تدبير كنيم و مديريت و سازماندهي نماييم و در اين مسائل كه مسائل ملي است ، اختلافات جناحي و سياسي را كنار بگذاريم و با هم كار كنيم مي توانيم موفق شويم .

رييس مجلس تاكيد كرد : اينكه كتابهاي دانشجويان توسط ناشرين به چاپ برسد و بهترين كتابها انتخاب شوند و به جامعه معرفي شود اقدام منطقي و دلپذيري براي كساني است كه در اين راه زحمت كشيده اند .