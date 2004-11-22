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۲ آذر ۱۳۸۳، ۱۳:۵۹

رييس مجلس شوراي اسلامي در يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي :

اعتماد به نفس و خود باوري براي كشور امر بسيار مهمي است

غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي گفت :اينكه كتابهاي دانشجويان توسط ناشرين به چاپ برسد و بهترين كتابها انتخاب شوند و به جامعه معرفي شود اقدام منطقي و دلپذيري براي كساني است كه در اين راه زحمت كشيده اند .

به گزارش خبرنگار سياسي مهر ، غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي  در يازدهمين دوره كتاب سال دانشجويي در دانشگاه تربيت مدرس با تشكر و تقدير از سازمان جهاد دانشگاهي و ساري نهادهاي دست اندركار در  خصوص برگزاري دوره كتاب دانشجويي گفت :تمام تلاش من و ساير همكارانم در مجلس شوراي اسلامي  اين است تا مجلس را بيشتر از گذشته فرهنگي كنيم .

حداد عادل افزود : يكي از مهمترين مسائل كه داراي  اهميت فراواني است  اعتماد به نفس و خود باوري براي كشور است، كشوري كه اعتماد به نفش نداشته باشد و لو اينكه داراي همه چيز باشد هيچي ندارد ، و لي ملتي كه داراي اعتماد به نفس وخود باوري باشد ولو اينكه چيزي نداشته باشد داراي همه چيز است كه مهمترين هديه انقلاب اسلامي به ملت ايران اعتماد و خودباري بود و امام همواره متذكر مي شدند كه بايد باور كنيم كه مي توانيم وايشان مظهر چنين باوري بود .

وي تصريح كرد :  ما امروزه شاهد چنين باوري درميان جوانان دانشگاهيان كشو رهستيم مهم اين است كه بپذيريم كه كشورهاي ديگر كه پيشرفت كرده اند امر غير قابل تحققي انجام نداده اند و اين طور نيست كه بگوييم كه معجزه اي اتفاق افتاده است و ما نيم توانيم به اين پيشرفت برسيم كشورهاي ديگر كار كردند فكر كردند و توانستند و ما نيز مي توانيم اين كاررا انجام  دهيم استعداد ايرانيها كمتر از كشورهاي ديگر نيست بلكه بيشتر است ولي بايد اين استعداد و تلاشها استمرارپيدا كند .

غلامعلي حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي  تاكيد كرد :  جوانان  با استعداد وداراي پشت كار و  معلمان در طي سالهاي توانستند جايگاه ايران را در المپيادهاي جهاني تثبيت كننند و در حال حاضر انتظار اين است كه  اگر ايران رتبه اول نباشد اما در ميان 10 كشور اول دنيا در المپياد هاي جهاني باشد  .

حداد عادل گفت : اگر باو كنيم كه راه حل مشكلات را مي توانيم پيدا كنيم ، تدبير كنيم و مديريت و سازماندهي  نماييم و در اين مسائل كه مسائل ملي است ، اختلافات جناحي و سياسي را كنار بگذاريم و با هم كار كنيم مي توانيم موفق شويم .

رييس مجلس تاكيد كرد : اينكه كتابهاي دانشجويان توسط ناشرين به چاپ برسد و  بهترين كتابها انتخاب شوند و به جامعه معرفي شود اقدام منطقي و دلپذيري  براي كساني است كه در اين راه زحمت كشيده اند . 

کد مطلب 132422

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