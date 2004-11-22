دولتي بايد در آينده سركار آيد كه در همه ابعاد با اهداف نظام هماهنگ باشد// اگر چهره اي معاند به عرصه انتخابات رياست جمهوري وارد شود بسيج به ميدان خواهد آمد// بسيج به نفع و زيان هيچ كس در انتخابات حضور نمي يابد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" حجت الاسلام والمسلمين مصلحي روز دوشنبه در همايش سراسري هاديان سياسي بسيج، افزود: اگرچهره اي از اصلاح طلبان آمريكايي با ترفند و توطئه به ميدان آيد، ممكن است در شرايط خاص از سوي شوراي نگهبان تاييد شوند در اين شرايط است كه بسيج وظيفه خود مي داند كه بايد در مقابل معاندين بايستد.



وي خاطرنشان كرد: در عين حال بسيج وارد اختلاف نظر و سليقه هاي پايبندان به نظام و انقلاب در انتخابات رياست جمهوري نشده و به نفع و زيان هيچ كس در انتخابات حضور نمي يابد.



مصلحي تصريح كرد: نفوذ اصلاح طلبان آمريكايي در بدنه دولت و اپوزيسيون را تجربه كرده ايم ما بايد ببينيم نظام تا چه ميزان وضعيت را مي تواند تحمل كند.



نماينده ولي فقيه در نيروي مقاومت بسيج تاكيد كرد: براي اينكه به اهداف خود برسيم نياز به دولتي داريم كه در همه ابعاد هماهنگ با اهداف نظام باشد و نظام بايد در يك مجموعه يك دست قرار گيرد تا بتواند به اهداف خود برسد.



مصلحي خاطرنشان كرد: همه دلسوزان نظام و انقلاب بايد روي اين فرصت سرمايه گذاري جدي داشته باشند، و بسيج بايد به عنوان مجموعه اي كه بدنه فعال ملت است در حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري نقش كليدي ايفا كند و براي اين منظور بايد نگاهي به عملكرد گذشته خود در دعوت از مردم براي حضور در انتخابات رياست جمهوري داشته باشيم.



وي تاكيد كرد: فرهيختگان بسيج بايد از اين فرصت استفاده كنند و با دادن آگاهي دقيق به ديگر بسيجيان زمينه حضور گسترده مردم در انتخابات را فراهم آورند.



نماينده ولي فقيه در بسيج گفت: بسيج در صورتي كه گروهي معاند به ميدان و عرصه انقلاب وارد شوند با تمام توان در مقابل آنها مي ايستد و در اين راه از همه امكانات خود استفاده مي كند.



وي با اشاره به چشم انداز 20 ساله نظام گفت: امروز عده اي در نظام دنبال اين نيستند كه سرمايه گذاري مناسبي براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله انجام دهند و حركت هايي براي القا اين مساله انجام مي شود كه اين چشم انداز دست يافتني نيست.



مصلحي تصريح كرد: وظيفه ما اين است كه نسبت به ترويج، تبيين و تبليغ چشم انداز 20 ساله سرمايه گذاري لازم را به گونه اي داشته باشيم كه بتوانيم در مقابل سنگ اندازي بايستيم.



وي با تاكيد بر اينكه مجموعه بسيج بايد در جهت تحقق چشم انداز 20 سال فعال شود، گفت: بسيج بايد طلبكار تحقق چشم انداز باشد و نبايد اجازه بدهيم كساني با اهداف مشخص در زمينه عدم تحقق اهداف چشم انداز فعال شوند.



مصلحي اظهار داشت: يكي از خواسته هاي ما در انتخابات رياست جمهوري آينده اين است كه نامزدها بايد برنامه خود را براي تحقق چشم انداز 20 ساله تشريح كنند.







کد مطلب 132423