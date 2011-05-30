زندگی فرانک سیناترا به روایت همسرش کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بیوه سیناترا در این کتاب خاطرات خود از زندگی مشترک با همسر هنرمندش را بازگو کرده است و نگاهی منحصربه فرد به خصوصیات اخلاقی و سرگرمیهای وی دارد.
باربارا در کتاب خود با یادآوری خاطرات خوشی چون نامههای کوچک محبتآمیز و جواهرات نسبتاً بزرگ، از لحظههای تلخ سه دهه زندگی با او که همراه با زرق و برق تجملات بود سخن به میان آورده است.
باربارا مارکس که اکنون با نام سیناترا خود را معرفی میکند، اولین همسر این هنرمند نبود، اما آخرین آنها بود و برخلاف زندگیهای مشترک کوتاه مدت فرانک، زناشویی آنها سالها ادامه یافت و تا پایان عمر سیناترا، همراه او بود.
سیناترا در سال 1998 در سن 83 سالگی درگذشت. او در سال 1954 برای بازی در فیلم «از اینجا تا ابدیت» برنده جایزه اسکار نقش مکمل شد و در سال 1971 هم جایزه جین هرشولت را از آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا گرفت.
وی اگر چه از صدایی فوقالعاده برخوردار بود، اما در سالهای آخر کار هنریاش کمتر به موسیقی روی خوش نشان میداد و به جز چند کار مشترک با هنرمندان برجستهای چون پاواروتی، بیشتر به بازی در سینما میپرداخت که برخی از این فیلمها از جمله «کاندیدای منچوری» از صدا و سیمای کشورمان پخش شده است.
نظر شما