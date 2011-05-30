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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

حیدری در گفتگو با مهر:

رازهای دانشگاه منتسب به مشایی در مجلس فاش می‌شود/ مجلس مخالف است

رازهای دانشگاه منتسب به مشایی در مجلس فاش می‌شود/ مجلس مخالف است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ارتباط با بررسی وضعیت تاسیس یک دانشگاه منتسب به مشایی گفت: هفته آخر خردادماه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، رمز و رازهای تاسیس دانشگاه منتسب به رحیم مشائی را بررسی می کند.

نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان با تاسیس دانشگاه توسط جریان آقای مشایی موافق نیست زیرا حواشی بسیاری ایجاد کرده است. 

وی با تاکید بر اینکه ساحت علم و دانشگاه کشور نباید به این مسائل آلوده شود افزود: مگر افرادی که اهل تاسیس دانشگاه هستند کم داریم که این جریان بتواند و بخواهد دانشگاه تاسیس کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این فرد دارد به همه زمینه ها از جمله دانشگاه، سیاست، جامعه، ورزش و سایر امور کشوری وارد می شود. این در حالی است که نباید به اموری که در شأن این فرد نیست ورود پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسه ای، راز و رمزهای نهفته در تاسیس این دانشگاه را بررسی می کند.

کد مطلب 1324242

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