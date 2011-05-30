نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان با تاسیس دانشگاه توسط جریان آقای مشایی موافق نیست زیرا حواشی بسیاری ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ساحت علم و دانشگاه کشور نباید به این مسائل آلوده شود افزود: مگر افرادی که اهل تاسیس دانشگاه هستند کم داریم که این جریان بتواند و بخواهد دانشگاه تاسیس کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این فرد دارد به همه زمینه ها از جمله دانشگاه، سیاست، جامعه، ورزش و سایر امور کشوری وارد می شود. این در حالی است که نباید به اموری که در شأن این فرد نیست ورود پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسه ای، راز و رمزهای نهفته در تاسیس این دانشگاه را بررسی می کند.