زیرساختهای تجارت زیتون تقویت شود/ تامین آب مشکل توسعه باغات زیتون

به گزارش خبرنگار مهر، پنج میلیون تومان اعتبار حداقل برای آبرسانی هر هکتار باغ نیاز است که این امر باعث حرکت لاک پشتی توسعه باغات زیتون رودبار می شود.

توسعه کشت زیتون به عنوان مهمترین محصول کشاورزی و اقتصادی شهرستان رودبار و همچنین انتخاب بهترین و مناسب ترین اراضی برای ایجاد باغات زیتون از دغدغه های اصلی کشاورزان است.

خاک وآب به عنوان یکی از عوامل اصلی در تولید محصولات کشاورزی به شمار می رود که استفاده از این مولفه ها باید بر اساس اصول صحیح و علمی صورت گیرد تا بتوان در تولید محصولات و به عنوان یک منبع پایدار در کشاورزی استفاده کرد.

در این زمینه قبل از هر اقدامی منابع اراضی ( آب، هوا، خاک و زمین نما ) نواحی مورد نظر شناسایی و در ارتباط با کشت این گیاه اقتصادی مورد ارزیابی می گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در این باره گفت: از سال 72 تاکنون با توجه به مجموعه امکاناتی که می توانست به بخش کشاورزی برسد، بسیار ناچیز بوده است.

کشاورزی مهمترین بخش در ساختار اقتصادی گیلان است

ایرج بنیادی با اشاره به اینکه مهمترین بخش در ساختار اقتصادی استان گیلان بخش کشاورزی است، افزود: سهم بری بخش کشاورزی از مجموعه امکانات در سطح استان متناسب با اثر بخشی آن سهم نسبت به اثر بخشی کشاورزی و اقتصاد نیست.

وی همچنین با اعلام اینکه زیتون از سوی وزارت جهاد کشاورزی جزو طرح های ملی قرار گرفت، اظهارداشت: با توجه به نیاز کشور به روغن یکی از محصولاتی که می تواند به خودکفایی روغن نیز کمک کند، توسعه کشت زیتون است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان گفت: زیتون در استان گیلان فقط در شهرستان رودبار کشت می شود، رودبار هم با توجه به توپوگرافی و اراضی شیبداری که دارد امکان توسعه با حداقل امکانات مقدور نیست.

20 هزار هکتار اراضی مستعد برای توسعه باغات در گیلان شناسایی شد

وی با اعلام اینکه در سفر دور اول ریاست جمهوری مطالعات باغات زیتون یکی از مصوبات بود، افزود: براساس این مصوبات مطالعات حدود 20 هزار هکتار اراضی مستعد برای توسعه باغات در سطح استان گیلان شناسایی شد که حدود هفت تا 10 هزار هکتار برای منطقه رودبار بود.

بنیادی عنوان کرد: در قالب دو برنامه 10 هزار هکتاربرای توسعه باغات زیتون در شهرستان رودبار پیش بینی شد و منبطق با این برنامه از دو هزار هکتار باغ زیتون در سال 72 هم اکنون به شش هزار و 425 هکتار رسیده است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان یادآورشد: با اتخاذ سیاستهای جدید مبنی براینکه رودبار به عنوان خاستگاه اولیه زیتون و مرکز تجارت زیتون کشور بر لزوم تقویت زیر ساختها و امکاناتی که هم اکنون در دسترس است برای رسیدن به جایگاه واقعی تاکید کرد.

نماینده مردم رودبار در مجلس نیز با بیان اینکه پیشرفت اساسی در خصوص توسعه زیتون طی دو تا سه سال اخیر در این منطقه انجام گرفته است، گفت: جذب اعتبار برای پنج قراء شهر رودبار که در اثر زلزله آسیب جدی دیده بودند از جمله این عملکردهاست.

صمد مرعشی افزود: آبرسانی به این منطقه بسیار دشوار بود، نهرهای بطور کلی از بین رفته و چند سالی بصورت تانکر آبرسانی می شد.

دغدغه تامین آب باغات زیتون متعلق به امروز نیست

وی اظهارداشت: دغدغه تامین آب باغات زیتون متعلق به امروز نیست بلکه سابقه دیرینه دارد از اینرو باید مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تمامی مسئولان، نمایندگان مجلس و رسانه ها باید به مقوله زیتون به عنوان یک محصول راهبردی استان نگاه جدی داشته باشند.

وی همچنین ساماندهی مشکلات زیتون را نیازمند یک عزم ملی، استانی و شهرستانی دانست و افزود: در بخش واردات با بالا بردن تعرفه بطور کامل جلوی این پدیده مخرب گرفته شده است.

مرعشی گفت: برای مقابله جدی با واردات بی رویه قانونی و غیرقانونی زیتون باید مقدار تولیدات در سطح کشور به میزان قابل توجهی برسد، باغات از حالت سنتی به صنعتی تبدیل و هزینه های تولید کاهش یابد.

وی بیان داشت: باغات پنج قراء شهر رودبار که در بالای دست خلیل آباد واقع شده اند اگر آب کافی به این باغات برسد میزان تولید افزایش پیدا خواهد کرد.

هدر رفت آب باغات زیتون هم اکنون حدود 35 درصد است

نماینده مردم رودبار ادامه داد: جهاد کشاورزی در صدد ایجاد فضای جدید باغات زیتون است بر لزوم حفظ وضع موجود نیز تاکید کرد چرا که هدر رفت آب باغات زیتون هم اکنون حدود 35 درصد است.

درحال حاضر کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور است هریک از محصولات کشاورزی شرایط اقلیمی و محیطی خاصی را می طلبند.

بنابراین کارشناسان منابع طبیعی واقلیم شناسان توجه ویژه ای به آمایش سرزمین داشته و بر پایه مدلهای اکولوژیکی، کشاورزی، منابع اکولوژیکی زمین را شناسایی، ارزیابی و به منظوراهداف خاصی قابلیت سنجی می کنند.

به هر حال کشور ایران جزو وارد کنندگان عمده روغن خوراکی بـوده، بـطـوری که هم اکنون بیش از 90 درصد نیاز کشور از خارج وارد می شود.

توسعه کشت درختان زیتون می تواند منبع بسیار خـوبی بـرای تـأمین روغـن خوراکی مورد نیاز کشور باشد، با توجه به خصوصـیات فیزیولـوژی، درختان زیتون می توانند در زمین های کوهپایه ای که مناسب کشـت انواع زراعت ها به ویژه زراعت دانه های روغنـی نیست، رشـد کرده و عملکرد قابل قبولی دهد.