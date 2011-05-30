خسارت به 8.4 هکتار از اراضی گلخانه ای آذربایجان غربی براثر سرما

به گزارش خبرنگار مهر، محمد‌رضا اصغری صبح دوشنبه در نشست هماهنگی معاونان و مسئولان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به فعال بودن 80 واحد گلخانه با مجموع مساحت 22 هکتاری، افزود: از این تعداد 10 واحد با 2.4 هکتار به دلیل سرمازدگی دچار خسارت 100 درصدی و 15 واحد با سطح شش هکتار دچار سرمازدگی با میزان خسارت بیش از 80 درصد شده اند.

وی با اشاره به اینکه برای جبران خسارت سرمازدگی این واحدها باید بسته‌های حمایتی تدوین شود، اظهار داشت: در این راستا و‌ضعیت مالی و میزان تولیدات این گلخانه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و براساس وضعیت آنها باید حمایتهای مالی و فنی در حوزه ‌های مختلف انجام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات واگذار شده، گازکشی به واحدهای بدون انشعاب گاز، اجرای سریع بسته‌های حمایتی، ارائهمهلت سه ساله برای بازپرداخت وام توسط خسارت‌ دیدگان را از جمله راهکارهای رفع مشکل صاحبان این واحد عنوان کرد و بیان داشت: در صورت تصویب و عملیاتی شدن، صاحبان گلخانه‌ها مجدد توان مالی مورد نیاز برای اداره گلخانه را به دست می‌آورند.

به گفته اصغری افزایش قیمت حاملهای انرژی همزمان با اوج مصرف سوخت این واحدها در فصل زمستان و عدم امکان تامین سریع سوخت به دلیل کمبود شدید نقدینگی، صاحبان گلخانه‌ها را با مشکلات جدی برای اداره این واحدها رو‌برو کرده که از این رو باید با مشارکت مسئولان حوزه سوخت و فرآورده‌های آن تمهیدات اساسی برای عادی کردن شرایط اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه کسری سوخت در واحدهای مختلف وجود دارد، ادامه داد: کاهش سهمیه سوخت بخش کشاورزی طرح‌های اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها را با مشکل مواجه کرده لذا شیوه‌های جبران کسری سوخت باید بیش از بیش مورد توجه قرار گیرد.

بارشهای بهاری در آذربایجان غربی ادامه دارد

وزش باد شدید همراه با بارش باران و تگرگ از شامگاه یکشنبه در آذربایجان غربی آغاز شده و بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی این وضعیت تا عصر امروز بویژه در مناطق جنوبی استان پایدار خواهد بود.

رئیس اداره هواشناسی مهاباد در این راستا در گفتگو با خبرنگاران گفت: بارش تگرگ را در نقاطی از جنوب استان شاهد خواهیم بود که آن هم به صورت مقطعی است.

اسماعیل خوشخو اظهارداشت: یک سامانه ضعیف از سمت دریای مدیترانه وارد کشور شده و با نفوذ هوای گرم از سطح زمین ناپایداری جو را به دنبال داشته و این وضعیت تا دوشنبه شب ادامه خواهد داشت و به تدریج کمتر می شود.

وی از کاهش 9 درجه ای دمای هوای مهاباد در زمان حاضر نسبت به عصر امروز خبر داد و گفت: دمای هوای مهاباد هم اکنون از 30 به 21 درجه رسیده است.

خوشخو، کمترین و بیشترین میزان دمای هوای مهاباد در 24ساعت گذشته را 13درجه در صبح و 31 درجه در بعد از ظهر امروز اعلام کرد.

این وضعیت در حالی است که بر اساس گزارشات ارسالی اکثر شهرهای آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه شاهد ریزش نزولات جوی بصورت باران بوده است.