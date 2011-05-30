ترویج فرهنگ تعاون در جامعه ضروری است

حسینعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از موثر ترین شیوه ها ی ترویج فرهنگ تعاون را برگزاری همایش هایی برای معرفی ایده ها و فرصت های شغلی دانست.
وی از برگزاری همایش کارآفرینان تعاونگر روز پنجشنبه مورخ 12خرداد با حضور متقاضیان اشتغال در گرگان خبر داد.
خواجه مظفری گفت: در این همایش از 800 نفر از متقاضیان اشتغال که در سایت اشتغال اداره کل تعاون استان گلستان ثبت نام کرده و صاحبان ایده و خواستار سرگروهی در تعاونیها هستند دعوت شده است.
خواجه مظفری گفت: در این همایش از 800 نفر از متقاضیان اشتغال که در سایت اشتغال اداره کل تعاون استان گلستان ثبت نام کرده و صاحبان ایده و خواستار سرگروهی در تعاونیها هستند دعوت شده است.
مدیر کل تعاون استان گلستان افزود: در این همایش یک روزه، راهکارهای اشتغال و کسب و کار ارائه و راهنمایی های لازم در این خصوص توسط کارشناسان به متقاضیان اشتغال ارائه خواهد شد.
وی عنوان کرد: از مدیران کل مرتبط با بحث اشتغال و کار آفرینی و کارشناسان خبره نیز در این همایش دعوت شده که پاسخگوی سئوالات کارجویان خواهند بود.
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