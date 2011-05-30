ترویج فرهنگ تعاون در جامعه ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون گلستان گفت: برای سوق متقاضیان به سمت و سوی تعاون و تشکیل تعاونی، ترویج فرهنگ تعاون در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه افراد جویای کار ضرورت دارد.