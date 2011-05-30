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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

خواجه مظفری در گفتگو با مهر:

ترویج فرهنگ تعاون در جامعه ضروری است

ترویج فرهنگ تعاون در جامعه ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون گلستان گفت: برای سوق متقاضیان به سمت و سوی تعاون و تشکیل تعاونی، ترویج فرهنگ تعاون در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه افراد جویای کار ضرورت دارد.

حسینعلی خواجه مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از موثر ترین شیوه ها ی ترویج فرهنگ تعاون را برگزاری همایش هایی برای معرفی ایده ها و فرصت های شغلی دانست.

وی از برگزاری همایش کارآفرینان تعاونگر روز پنجشنبه مورخ 12خرداد  با حضور متقاضیان اشتغال در گرگان خبر داد.
 
خواجه مظفری گفت: در این همایش از  800 نفر از متقاضیان اشتغال که در سایت اشتغال اداره کل تعاون استان گلستان ثبت نام کرده و صاحبان ایده و خواستار سرگروهی در تعاونیها هستند دعوت شده است.
 
مدیر کل تعاون استان گلستان افزود: در این همایش یک روزه، راهکارهای اشتغال و کسب و کار ارائه و راهنمایی های لازم در این خصوص توسط کارشناسان به متقاضیان اشتغال ارائه خواهد شد.
 
وی عنوان کرد: از مدیران کل مرتبط  با بحث اشتغال و کار آفرینی و کارشناسان خبره  نیز در این همایش دعوت شده که پاسخگوی سئوالات کارجویان  خواهند بود.
کد مطلب 1324256

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