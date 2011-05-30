نشست خبری جواد شمقدری شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جواد شمقدری صحبت‌هایش را درباره سینمای ایران و برنامه‌ای که معاونت سینمایی در سال 90 دارد در جمع مدیران سینمایی و نمایندگان رسانه‌ها شروع کرد.

علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی، احمد میرعلایی مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، مجید مسچی، جمال شورجه، محمدرضا عباسیان، شفیع آقامحمدیان مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سعید رجبی فروتن و هاشم میرزاخانی مدیر انجمن سینمای جوان در این نشست حضور دارند.

گزارش مفصل این نشست که در بنیاد سینمایی فارابی برپا شده به زودی منتشر می‌شود.