مجلس نگاه ویژه ای به زنان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آجرلو صبح دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: زنان امروز از جایگاه شایسته ای در جهان برخوردارند و از این رو مجلس نیز توجه ویژه ای به حوزه زنان دارد.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی در خصوص آخرین قوانین مربوط به زنان عنوان کرد: در حوزه زنان باید کارهای بنیادی و اساسی انجام شود اما برخی تغییر قوانین توسط ما در سطح بین الملل هم مطرح شده که هنوز برخی بانوان کشور از این قوانین بی اطلاعند.

آجرلو ادامه داد: همچنین در حوزه زنان پیشنهادی دادیم در خصوص زنانی که از حقوق همسران خود استفاده می کنند و چنانچه ازدواج کنند حقوق آنها داده نمی شود و همچنان پیگیر آن هستیم

آجرلو ادامه داد: امروز افتخار آفرینیهای خوبی توسط ورزشکاران این کشور کسب شده است که سهم زنان در آن قابل توجه است.

وی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به مسائل زنان یادآور شد: مجلس در امور مربوط به زنان بسیار پیگیر و فعال است و در این زمینه کوتاهی نمی کند