پل فرهنگیان همدان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی این پروژه در سال 85 آغاز شده که به دلیل وجود برخی مشکلات ساخت آن تا سال 90 ادامه داشته است.

معاون عمرانی شهردار همدان در حاشیه بهره برداری از این طرح در گفتگو با مهر مشکلات ناشی از جابجایی تاسیسات را در معطل شدن اجرای این پروژه موثر دانست و گفت: امکان فعالیت این پروژه در سال های 85 تا 87 وجود نداشت و کارگاه نیز به صورت نیمه فعال بود.

موسی رسولی با بیان اینکه از سال 88 عملیات اجرایی این پروژه قوت گرفت، گفت: نصب پایه های این پل در سال 88 انجام شد و در این راستا تملک اراضی مورد نیاز این پروژه با صرف هشت میلیارد تومان اعتبار صورت گرفت.

رسولی هزینه اجرای این پروژه را 22 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: بیش از 60 درصد عملیات اجرایی این پل در سال 89 انجام شده است.

معاون عمرانی شهردار همدان گفت: این پل در جهت شرق به غرب است و بلوار آیت الله نجفی را به بلوار شهید مدنی همدان متصل می کند.

وی طول این پل را 850 متر اعلام کرد و گفت: این مسیر شامل 210 متر عرشه فلزی، 290 متر رمپ شرقی و 360 متر روپ غربی است.

رسولی گفت: این پروژه دارای دو لاین رفت و برگشت به عرض 43 متر است که لاین جنوبی با 23 متر عرض دارای شش خط عبور و لاین شمالی دارای 18 متر عرض و پنج خط عبور است.

معاون عمرانی شهردار همدان تاکید کرد: این پل بصورت ترکیبی از سازه فولادی و بتنی احداث شده و رمپ های این پل به شیوه خاک مسلح و ژئوگرید اجرا شده است که یکی از روش های نوین است.