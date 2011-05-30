سردار حمیدرضا حسین آبادی در حاشیه نشست خبری صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: افرادی که پس از اصلاح قانون مبارزه با ماد مخدر صنعتی بعد از تاریخ 15/10/1389 دستگیر شده‌اند پرونده آنها در حال رسیدگی است و مجازات آنها همانند مجازات حاملان هروئین بوده و برای کشف بیش از 30 گرم مجازات اعدام در نظر گرفته شده است که با اهتمام مقامات قضائی انشاءالله به زودی شاهد مجازات قاچاقچیان شیشه خواهیم بود.

وی همچنین در مورد افزایش قیمت شیشه خاطرنشان ساخت: متاسفانه در چند ماه گذشته روند افزایشی قیمت را برای ماده مخدر شیشه نداشته‌ایم. ولی در صورت برخورد شدید قضائی مسلماً قیمت آن به شدت افزایش پیدا می کند.