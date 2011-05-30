آمفیزم زیرجلدی عامل مرگ کودک سنندجی بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبر مرگ کودک سنندجی در یکی از بیمارستانهای خصوصی شهر سنندج دکتر طیب قدیمی با اعلام این مطلب گفت: آمفیزم زیرجلدی از جمله عوارض نادر و در عین حال خطرناک ناشی از اعمال جراحی لوزه (تانسیلکتومی) و لوله‌گذاری تراشه (نای) در حین بیهوشی است که در صورت تأخیر در تشخیص خطرآفرین است.

وی افزود: به محض اطلاع از این حادثه برای این کودک خردسال معاون درمان دانشگاه با حضور در این بیمارستان خصوصی دستور انتقال کودک با آمبولانس 115 را به بیمارستان مجهز بعثت را صادر و بدون درنگ گروهی از متخصصان زبده کاردرمان و مراقبت روی کودک را آغاز کردند. اما تأخیر در اعلام عارضه جراحی در این کودک از طرف مسئولان بیمارستان خصوصی موجب مرگ مغزی در کودک شد.

قدیمی در خصوص نظارت دانشگاه بر عملکرد بیمارستانهای خصوصی استان گفت: ما بطور شبانه ‌روزی بر تمامی فعالیتهای بخشهای خصوصی درمان نظارت کامل داریم و تیمهای بازرسی دانشگاه بطور مستمر خدمات درمانی این بیمارستانها را پایش می‌کنند.

براساس این گزارش مادر کودک خردسال سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر از همکاری مسئولان و کارکنان بیمارستان دولتی بعثت سنندج قدردانی کرده و گفته است: همکاریهای بسیار خوبی طی مدت پنج روز اخیر از طرف کارکنان و مسئولان بیمارتسان و تیم پزشکی و پرستاری برای نجات جان کودکم صورت گرفته است و آنها از هیچ تلاشی برای خدمت رسانی به بیمار ما دریغ نکرده‌اند.

دکتر مومنی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در ارتباط با علت مرگ کودک خردسال در بیمارستان خصوصی گفته است: در حال حاضر نمی‌توان اظهارنظر قطعی در این باره داشت و باید پزشکی قانونی دلیل مرگ را اعلام و در صورت شکایت والدین مسئله در نظام پزشکی مطرح شود. اما استنباط ما از بررسیهای اولیه این است که آمفیزم زیرجلدی موجب مرگ این کودک خردسال شده است.