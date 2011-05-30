بارندگی در خراسان شمالی 34 درصد کاهش یافت

سید جواد رسولی در گفتگو با مهر، به کاهش بارندگی در مناطق مختلف خراسان شمالی در سال زراعی جاری و از ابتدای مهر ماه سال گذشته تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت: در شهرستان بجنورد میزان بارندگی 34 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: این میزان کاهش بارندگی در شهرستانهای مانه و سملقان، فاروج،، شیروان، جاجرم و اسفراین به ترتیب 31 درصد، 30 درصد، 23 درصد، 12 درصد و پنج درصد بوده است.

رسولی همچنین میزان بارندگی طی سال زارعی جاری درشهرستان بجنورد را 161 میلیمتر اعلام کرد و گفت: در شهرستانهای مانه و سملقان، اسفراین، شیروان، فاروج و جاجرم میزان بارش به ترتیب 234.6 میلیمتر، 218.6 میلیمتر، 182 میلیمتر، 199.8 میلیمتر و 103.6 میلیمتر بوده است.

