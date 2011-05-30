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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

رسولی خبر داد:

بارندگی در خراسان شمالی 34 درصد کاهش یافت

بارندگی در خراسان شمالی 34 درصد کاهش یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: سرپرست هواشناسی خراسان شمالی گفت: بارندگی در خراسان شمالی از ابتدای مهر ماه سال گذشته تاکنون 34 درصد کاهش داشته است.

سید جواد رسولی در گفتگو با مهر، به کاهش بارندگی در مناطق مختلف خراسان شمالی در سال زراعی جاری و از ابتدای مهر ماه سال گذشته تاکنون اشاره کرد و اظهار داشت: در شهرستان بجنورد میزان بارندگی 34 درصد کاهش یافته است.

وی افزود: این میزان کاهش بارندگی در شهرستانهای مانه و سملقان، فاروج،، شیروان، جاجرم و اسفراین به ترتیب 31 درصد، 30 درصد، 23 درصد، 12 درصد و پنج درصد بوده است.
 
رسولی همچنین میزان بارندگی طی سال زارعی جاری درشهرستان بجنورد را 161 میلیمتر اعلام کرد و گفت: در شهرستانهای مانه و سملقان، اسفراین، شیروان، فاروج و جاجرم میزان بارش به ترتیب 234.6 میلیمتر، 218.6 میلیمتر، 182 میلیمتر، 199.8 میلیمتر و 103.6 میلیمتر بوده است.
 
کد مطلب 1324295

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