نمایشگاه کانون ‌های فرهنگی مساجد در نیشابور برپا شد

حجت‌الاسلام هادی حسین‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه مسجد محوری یکی از اصول امام خمینی "ره" بوده است، افزود: شهرستان نیشابور در حال حاضر دارای 56 کانون فرهنگی و هنری مسجد فعال است که پس از مشهد بیشترین تعداد کانون را در خراسان رضوی داراست.

حسین‌آبادی گفت: این نمایشگاه دارای 20 غرفه از مجموعه دستاوردها، ابتکارات، عملکرد، افتخارات، مقام‌ ها و توانمندی کانون‌ های فرهنگی و هنری مساجد شهرستان است، که در حاشیه آن اجرای نمایش عشق پیرمرد به نویسندگی و کارگردانی محسن مسعودی ‌فر در 10 خرداد و همچنین شب شعر مسجد در 11 خرداد و شبی با قرآن در 12 خرداد بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می ‌شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌ های فرهنگی و هنری مساجد، یاد‌آور شد: نمایشگاه عکس بیداری اسلامی و همچنین غرفه ویژه نقاشی کودکان همراه با برپایی مسابقات و اهداء جایزه از دیگر بخش‌ های نمایشگاه است و به بازدید‌کنندگان بسته ‌های فرهنگی اهدا می ‌شود.

وی اظهار داشت: این کانون‌ ها دارای تشکیلات مردمی و دارای فعالیت ‌های مختلف در زمینه‌ های فرهنگی و هنری هستند و در نقاط مختلف شهری و روستایی قرار گرفته‌اند که اعضاء آنها در بخش‌ های مختلف توانمندی‌ های خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته ‌اند.

حسین ‌آبادی اضافه کرد: نخستین نمایشگاه توانمندی ‌های کانون‌ های فرهنگی و هنری مساجد نیشابور با همکاری شهرداری، شورای اسلامی و اداره اوقاف و امور خیریه نیشابور از امروز تا 12 خرداد90 هر روز از ساعت 17 تا 22 بعد از ظهر در محل فرهنگ سرای سیمرغ ویژه عموم علاقه مندان دایر است.