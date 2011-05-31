اسعدیان: منزلت کارگردانان حاصل تلاش 20 ساله سینماگران است

به گزارش خبرنگار مهر، همایون اسعدیان نخستین سخنران مراسم شب کارگردانان سینمای ایران بود، رئیس کانون کارگردانان خطاب به حضار گفت: از مازیار میری که یک تنه زحمت برگزاری این مراسم را کشید تشکر می‌کنم، از شورای مرکزی قبلی کانون برای تلاش‌هایی که کردند ، به ویژه کوشش برای حل مشکل مسکن کارگردانان سپاسگذارم. این مراسم در پاسداشت شان و منزلت کارگردانان برگزار می‌شود، این شان مربوط به من یا شخص خاصی نیست.

وی ادامه داد: شان و منزلت کارگردانی یک مفهوم است، کانون کارگردانان دارای شان و منزلت است و این ثمره تلاش 20 سال سینماگران در مقاطع مختلف در این کانون است، یدالله صمدی، محمدعلی نجفی، ابوالحسن داودی، محمدمهدی عسگرپور، رضا میرکریمی و احمدرضا درویش در دوره‌های مختلف برای این کانون زحمت کشیده‌اند.

کارگردان فیلم سینمایی "طلا و مس" افزود: رشد و بالندگی سینمای ایران بدون همکاری کلیه صنوف معنا ندارد، برای ارتقای شان کارگردان آماده گفتگو ئیم، البته اصول ما خانه سینما است و به آن پایبندیم، هر عملی که خواسته و ناخواسته به صنوف سینمایی و خانه سینما ضربه بزند، مقابل این تلاش‌های 20 ساله برای رشد سینمای ایران ایستاده است.