۱۰ خرداد ۱۳۹۰، ۷:۵۹

شب کارگردانان/

اسعدیان: منزلت کارگردانان حاصل تلاش 20 ساله سینماگران است

رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران شان و منزلت کارگردانان را حاصل تلاش سینماگران مختلف در 20 سال گذشته در این کانون دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، همایون اسعدیان نخستین سخنران مراسم شب کارگردانان سینمای ایران بود، رئیس کانون کارگردانان خطاب به حضار گفت: از مازیار میری که یک تنه زحمت برگزاری این مراسم را کشید تشکر می‌کنم، از شورای مرکزی قبلی کانون برای تلاش‌هایی که کردند ، به ویژه کوشش برای حل مشکل مسکن کارگردانان سپاسگذارم. این مراسم در پاسداشت شان و منزلت کارگردانان برگزار می‌شود، این شان مربوط به من یا شخص خاصی نیست.

وی ادامه داد: شان و منزلت کارگردانی یک مفهوم است، کانون کارگردانان دارای شان و منزلت است و این ثمره تلاش 20 سال سینماگران در مقاطع مختلف در این کانون است، یدالله صمدی، محمدعلی نجفی، ابوالحسن داودی، محمدمهدی عسگرپور، رضا میرکریمی و احمدرضا درویش در دوره‌های مختلف برای این کانون زحمت کشیده‌اند.

کارگردان فیلم سینمایی "طلا و مس" افزود: رشد و بالندگی سینمای ایران بدون همکاری کلیه صنوف معنا ندارد، برای ارتقای شان کارگردان آماده گفتگو ئیم، البته اصول ما خانه سینما است و به آن پایبندیم، هر عملی که خواسته و ناخواسته به صنوف سینمایی و خانه سینما ضربه بزند، مقابل این تلاش‌های 20 ساله برای رشد سینمای ایران ایستاده است.

