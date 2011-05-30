اجرای پروژه های فاخر عمرانی در ارومیه/ ارومیه شهر بین المللی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی صبح دوشنبه در جلسه شورای فنی آذربایجان غربی رشد شاخصهای عمرانی شهرستان ارومیه را رویکرد برنامه های مدیریت استان طی سالجاری دانست و افزود: ارومیه مرکز آذربایجان غربی در تعاملات منطقه ای کشور از جایگاه و نقش ویژه ای برخوردار بوده که اجرای طرحهای فاخر عمرانی در این شهر به عنوان جلوه ای از رشد و سازندگی کشور ضروری است.

وی با اشاره به اینکه در این راستا امسال در توزیع اعتبارات و اجرای پروژه های فاخر در حوزه های مختلف عمرانی سهم معقولی به این شهرستان اختصاص یافته است، اظهار داشت: توزیع اعتبارات شهرستان ارومیه امسال متناسب با شاخص جمعیتی آن خواهد بود.

وی تکمیل پروژه های پل غیر همسطح پلوار تقاطع بلوار باهنر با بلوار شهید بهشتی، تقاطع غیر همسطح ابوذر، میدان امام (ره) ارومیه، تسهیل سرمایه گذاری بخشهای غیر دولتی در حوزه های گردشگری، صنعتی، عمرانی برنامه های خاصی را در دستور کار داریم.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به وضعیت اعتبارات استانی و ملی استان طی سالجاری، بیان کرد: متاسفانه بر اساس نیازها و برنامه های توسعه ای رشد اعتبارات ملی متناسب با سهم واقعی استان نبوده و مدیران دستگاه های اجرایی باید با پیگیری های جدی برای افزایش اعتبارات طرحهای ملی که جز پروژه های شاخص و محرک توسعه استان هستند، تلاش کنند .

طرح تامین آب شهرک گلمان ارومیه 85 درصد پیشرفت دارد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در جریان بازید اعضای شورای فنی استان از طرح تامین آب شرب شهرک گلمان ارومیه گفت: این طرح بیش از 85 درصد پیشرفت اجرایی داشته و تاکنون برای اجرای آن بالغ بر 40 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است .

مجید آقازاده با بیان اینکه برای تکمیل این طرح پنج میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز بوده و در صورت تامین اعتبار تا اوایل مهر امسال آماده بهره برداری می شود، اظهار داشت: تا کنون برای تامین آب شرب جمعیت 50 هزار نفری ساکنان واحدهای مسکونی مهر سه مخزن دو هزار متر مکعبی، بیش از 12.5 کیلومتر خط انتقال، 15 کیلومتر شبکه توزیع و پنج حلقه چاه احداث شده است .

پیشرفت 16 درصدی تقاطع غیر همسطح بلوار ابوذر ارومیه

همچنین مدیر کل راه و ترابری آذربایجان غربی در جریان بازدید اعضای شورای فنی از روند احداث این طرح، با اشاره به اینکه تقاطع غیر همسطح بلوار ابوذر با بزرگراه خاتم لانبیا در شهرستان ارومیه 16 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: در صورت رفع مشکلات و موانع قطعه اصلی این تقاطع غیرهمسطح تا آخر امسال به بهره برداری می رسد.

وی آزادسازی اراضی، کمبود اعتبار ، جابه جایی تاسیسات و تجهیزات شرکت های خدمات رسان و ساماندهی ترافیک ورودی و خروجی ارومیه را از مهم ترین مشکلات و موانع پیشرفت اجرایی این طرح عنوان کرد .

مدیرکل راه و ترابری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه عملیات احداث تقاطع غیر همسطح بلوار ابوذر و بزرگراه خاتم الانبیا از نیمه دوم سال 89 با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال آغاز شده، بیان کرد: عملیات اجرایی ساخت این تقاطع شامل دو میلیون و 800 کیلوگرم آرماتوربندی، 10 هزار و 888 مترمربع قالب بندی، بیش از 26 هزار مترمکعب عملیات بتن ریزی و حفاری، شمع کوبی، سپرکوبی بطول دو هزارو 700 متر انجام شده است.

تقاطع بلوار ابوذر با بزرگراه خاتم الانبیا، در شرق شهرستان ارومیه واقع شده که پس از افتتاح پل میانگذر دریاچه ارومیه باحجم بالای ترافیک و وقوع سوانح رانندگی روبه رو بوده که این طرح می تواند در، روان سازی بار ترافیکی ورودی و خروجی شهر ارومیه، عدم بروز حوادث رانندگی و نیز صرفه جویی چشم گیر خواهد داشت.

همچنین طی امروز اعضای شورای فنی آذربایجان غربی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرستان ارومیه شامل طرح تقاطع غیر همسطح تقاطع بلوار باهنر به بلوار شهید بهشتی، طرح خط انتقال آب شرب ارومیه از سد شهرچایی به تصفیه خانه شماره دو ارومیه، استادیوم 15 هزار نفری ارومیه، بیمارستان 450 تختخوابی ارومیه، ساختمان مدیریت بحران، تقاطع غیر همسطح ابوذر ارومیه و طرح تامین خدمات زیربنایی آب، برق و گاز به شهرک گلمان ارومیه بررسی شد .

معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی با بررسی وضعیت اجرای طرحها دستورات لازم برای سرعت دهی به روند پروژه ها و رفع موانع اجرایی طرحها را به دستگاههای اجرایی صادر کرد .