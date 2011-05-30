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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

توکلی به مهر خبر داد:

تعداد داوطلبانی که در کنکور ارشد انتخاب رشته کردند/ آخرین مهلت انتخاب رشته

تعداد داوطلبانی که در کنکور ارشد انتخاب رشته کردند/ آخرین مهلت انتخاب رشته

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش با اشاره به آخرین مهلت انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 90 گفت: داوطلبان تنها تا ساعت 24 امروز دوشنبه 9 خرداد فرصت دارند انتخاب رشته کنند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 120 هزار نفر از مجموع 287 هزار نفر داوطلب مجاز به انتخاب رشته، با ورود به سایت سازمان سنجش آموزش کشور موفق به انتخاب رشته شده اند.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1390 می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی فرم انتخاب رشته اینترنتی خود را تکمیل کنند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری، شماره شناسنامه و یا کد رهگیری که در پایان ثبت‌نام اولیه توسط سیستم به داوطلب داده شده است، نسبت به ثبت کد رشته محل های انتخابی و تکمیل فرم اقدام کنند و پس از تایید نهایی رشته‌های انتخابی توسط داوطلب، شماره رمز 15 رقمی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد و در غیر این صورت انتخاب رشته آنان تکمیل نشده است.

کد مطلب 1324301

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