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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

بانوان بسیجی در نخستین جشنواره آشپزی نیشابور شرکت کردند

بانوان بسیجی در نخستین جشنواره آشپزی نیشابور شرکت کردند

نیشابور - خبرگزاری مهر: فرمانده حوزه مقاومت بسیج فاطمه الزهرا (س) نیشابور از برگزاری جشنواره آشپزی برای نخستین بار در بین بانوان پایگاه ‌های حوزه مقاومت بسیج فاطمه الزهرا (س) ناحیه این شهرستان خبر داد.

اکرم زهتابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: این جشنواره آشپزی با هدف استعداد‌یابی و آموزش و ترویج غذاهای سنتی شهرستان نیشابور در بین بسیجیان پایگاه‌ های این حوزه برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این جشنواره انواع سالادها، حلواها، آش‌ ها و سایر غذاها به نمایش گذاشته شد و در انتها زهرا رضایی، مرضیه سوقندی و فاطمه اویسی به ترتیب مقام‌ های اول تا سوم این جشنواره را کسب کردند.

زهتابیان در ادامه از رونمایی گاهنامه شمیم موعود در پایگاه مقاومت بسیج آل یاسین همزمان با هفته گرامی‌ داشت مقام زن خبرداد.

وی هدف از انتشار این گاهنامه را افزایش سطح آگاهی خواهران بسیجی پایگاه و زنده نگاه داشتن یاد و نام شهدا دانست.

فرمانده این حوزه، ادامه داد: این گاهنامه دارای بخش‌ های مناجات، نکات بهداشتی، معرفی شهدای پایگاه، مهدویت و همچنین خبرهای پایگاه است.

زهتابیان همچنین از برگزاری کارگاه تخصصی ویژه دختران جوان در پایگاه آل یاسین خبرداد، و افزود: در این کارگاه مسائل مربوط دختران جوان و حجاب وعفاف مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 1324312

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