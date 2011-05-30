رشد بیش از 8 درصدی تولید شمش آلومینیوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در مدت یاد شده 56هزار و 200 تن انواع شمش از این فلز تولید شد، این در حالی ست که در دو ماه نخست سال گذشته میزان تولید شمش آلومینیوم به 51هزار و 880تن رسیده بود.

این میزان در کارخانه های ایرالکو،‌المهدی و هرمزآل تولید شده که بیشترین سهم مربوط ایرالکو بوده و پس از آن نیز المهدی و هرمزآل قرار گرفتند. در مدت یاد شده شرکت های فوق به ترتیب 29.550 هزار ،‌18.810 و 7.840هزار تن شمش تولید کرده اند.

دراین شرایط آمار مذکور نشان از افزایش تولید کارخانه هرمزآل می دهد که این امر با افزوده شدن دیگ های جدید به مدار تولید محقق شده است. طی دو ماه ابتدای سال گذشته ، ‌در این کارخانه 2هزار و 174تن محصول تولید شده بود که درسال جاری با رشد بیش از 3 برابری به 7هزار و 840 تن رسید.

در مدت مورد بررسی، تولید پودر آلومینا از 40هزار تن نیز عبور کرد و این رقم نسبت به میزان تولید دو ماهه سال 1389 از افزایش 3.3درصدی برخوردار شد.



در ماه های فروردین و اردیبهشت سال گذشته تولید پودر آلومینا به 38هزار و 750تن رسیده بود. در حال حاضر کارخانه آلومینای ایران که در جاجرم خراسان شمالی واقع شده است، تولید این ماده اولیه صنعت آلومینیوم را بر عهده دارد.