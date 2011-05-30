اسماعیل ملامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بیشتر فعالیت‌های کمانداران قم در رقابت‌های داخلی در رشته ریکرو انجام می‌شود و هیئت به منظور توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی در نظر دارد، فعالیت در رشته کامپوند را نیز به‌زودی آغاز کند.



رفع نیازهای تیروکمان نیازمند حمایت مالی است



وی تصریح کرد:‌ البته این مهم نیازمند تامین مسائل مالی است اما با توجه به اینکه رشته تیراندازی باکمان در حال حاضر به صورت حرفه‌ای در دو رشته ریکرو کامپوند در سطح کشور و مسابقات مهم برگزار می‌شود، تلاش می‌کنیم رشته کامپوند را در قم بیشتر از گذشته فعال کنیم.



برگزاری جام آزادسازی خرمشهر همه ساله در خردادماه



رئیس هیئت تیر اندازی با کمان استان قم در ادامه با اشاره به برگزاری رقابت‌های تیراندازی باکمان جام آزادسازی خرمشهر در قم، اظهار داشت: هیئت تیروکمان همه ساله در ایام گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر همیشه قهرمان، این رقابت‌ها را برگزار می‌کند.



وی ادامه داد:‌ رقابت‌های امسال تیراندازی باکمان جام آزادسازی خرمشهر از هر نظر در مقایسه با سال‌های قبل در شرایط بهتر و با استقبال بیشتر علاقه‌مندان بی‌شمار این رشته ورزشی در هر دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد که این مهم نوید آینده خوب و موفق این رشته ورزشی را می‌دهد.



ملامحمدی افزود: در فضایی بسیار مناسب در مجموعه ورزشی تختی، تعداد بیش از 30 کماندار تنها در هر دو بخش مردان و بانوان گردهم آمدند و در قالب مسابقات جام آزادسازی خرمشهر با یکدیگر رقابتی جذاب و نزدیک را برگزار کردند که حاصل آن جذب تماشاگران زیادی نیز به این رشته بود.



تلاش برای تجهیز امکانات تیروکمان



وی اظهار داشت: تلاش ما این است که از سال آینده رقابت‌های تیراندازی با کمان گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر را در رشته کامپوند نیز برگزار کنیم که با توجه به نیازی که در این بخش داریم، سعی خواهیم کرد که هر چه سریع تر امکانات خود را تجهیز کنیم.



برگزاری کلاس‌های آموزشی و دوره‌های استعدایابی برای توسعه تیروکمان



رئیس هیئت تیروکمان استان قم اظهار داشت: هیئت تیروکمان در سال جاری در مسیر رشد و توسعه بیش از پیش این رشته ورزشی برنامه‌های بسیار زیادی را برای اجرا در نظر گرفته است که برگزاری کلاس‌های آموزشی و دوره‌های استعدایابی از جمله مهم‌ترین این برنامه‌ها به شمار می‌رود.



وی در ادامه به برخی مشکلات سد راه هیئت تیروکمان استان قم اشاره کرد و یاد آور شد: مهم‌ترین مسئله این رشته ورزشی نیاز به یک مکان مناسب بود که خوشبختانه در مجموعه تختی با محصور کردن محیطی مناسب، نیاز هیئت رفع شده است ولی دیگر موضوع مشکلات مالی است که بیشتر فعالیت‌های هیئت را مورد تاثیر خود قرار می دهد.



نیاز تیروکمان به حامی مالی



ملامحمدی وجود حامیان مالی مناسب برای تامین بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری بر روی این رشته ورزشی را یکی از مهم‌ترین نیازهای هیئت تیروکمان استان قم دانست و تاکید کرد: قطعا وجود حامیان مالی می‌تواند در راستای رشد و پیشرفت ورزش در تمامی رشته‌ها اثرگذاری بسیار زیادی داشته باشد.



تعامل هیئت با بسیج در برگزاری مسابقات جام آزادسازی خرمشهر



وی افزود: رقابت‌های گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر با همکاری بسیار نزدیک و تنگاتنگ هیئت تیراندازی با کمان بسیج قم در فضایی بسیار مناسب برگزار شد که امیدواری مجموعه هیئت به تداوم برگزاری مسابقات در مناسبت‌های مختلف را بیشتر کرد و هیئت تلاش‌ها و حمایت‌های بسیج را که نگاهی ارزشمند و خاص به توسعه ورزش دارند را ارج می‌نهد.