110 کشته و زخمی در شهر تعز/ درخواست وزیر دفاع سابق از ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، میدان التغییر شهر تعز روز گذشته در چندمین ماه متوالی شاهد تظاهرات خونینی بود. این تظاهرات که در میدان التغییر تعز برگزار شد با یورش وحشیانه نیروهای امنیتی یمن در ساعات پایانی شب گذشته به خشونت کشیده شد.

نیروهای امنیتی از بالای ساختمان ها به معترضین شلیک می کردند و برای برهم زدن تحصن معترضین در میدان التغییر چادر و خیمه های آنها را به آتش می کشیدند. بر اثر این حملات دستکم 20 نفر کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند.

الجزیره نیز به نقل از "عبدالرحیم السامعی" یکی از فعالان حقوقی یمن گزارش داد که نیروهای امنیتی یمن راه های منتهی به میدان التغییر را بسته بودند و این امر انتقال زخمی ها به بیمارستان ها را با دشواری مواجه کرده بود.

از سوی دیگر "علی علیوه" وزیر دفاع سابق یمن در بیانیه ای که آن را بیانیه شماره یک نامید از ارتش این کشور خواست که به انقلابیون بپیوندند و به اوامر ریاست جمهوری برای حمله به ملت توجهی نکنند.

وی در ادامه بیانیه علی عبدالله صالح رئیس جمهور دیکتاتور یمن را به تلاش برای ایجاد جنگ داخلی در کشور به ویژه در استان های جنوبی و واگذاری شهر زنگبار به عناصر القاعده متهم کرد.

رویترز نیز به نقل از یک منبع امنیتی یمن گزارش داد که 4 نظامی یمن در مسیر خود به شهر زنگبار توسط افراد مسلح وابسته به القاعده کشته شدند. در این حمله همچنین ده ها نظامی زخمی شدند. گفتنی است عناصر القاعده از چند روز پیش تاکنون بر شهر زنگبار سیطره پیدا کرده اند.