به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سعادت رئیس فرهنگسرای رضوان گفت: این برنامه ها در فضای مقابل فرهنگسرای رضوان، حد فاصل در ورودی گلزار شهدا تا قطعه شهدای هفتم تیر از 12 تا 15 خرداد برگزار می شود.وی افزود: آغازگر این مجموعه برنامه ها، «همایش علمی تخصصی امام خمینی(ره) و بیداری اسلامی» و «نشست تخصصی حرم مطهر امام (ره) ؛ بهشت زهرا(س)، ظرفیت ها و فرصت ها» در روز12 خردادماه است.



به گفته وی، ویژه برنامه های روایتگری با موضوع امام و شهدا نیز در این بازه زمانی در قطعات گلزار شهدا و با حضور هموطنان عزیز برگزار می شود. رئیس فرهنگسرای رضوان همچنین از انتشار و توزیع نزدیک به 140 هزار محصول متنوع فرهنگی ویژه این ایام خبر داد و گفت: انتشار مجله «خم» با موضوع فرهنگ و اندیشه پایداری، کتاب «شمیم جماران» با موضوع رابطه امام(ره) و شهدا، کتاب «زیباتر از بهار» شامل خاطراتی ویژه از امام(ره)، پوستر و کارت پستال تصویر از امام(ره) و شهدا در جماران، بروشور «داغ بی تسلی» حاوی متن شهید آوینی در خصوص امام(ره)، بروشور «مبشر صبح» حاوی متن شهید آوینی در خصوص مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، بروشور «امام(ره) در یک نگاه» حاوی سخنان شخصیت های مطرح در خصوص امام(ره)، بروشور «خلاصه کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)»، کارت پستال جهت مکتوب نمودن دل نوشته به امام(ره) و نیز توزیع محصولات فرهنگی شامل نشریه «مهر خاوران» و مجموعه بسته های فرهنگی سازمان بهشت زهرا(س) و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران و ... در این ایام به انجام می رسد که در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.



سعادت خاطرنشان کرد: نمایشگاه فرهنگی هنری ره بر ره یافتگان شامل نمایشگاه عکس بحرین، لبنان و عراق با عنوان «بیداری اسلامی»، نمایشگاه داستان تصویری «مهرخاوران»، نمایشگاه تابلونوشته «مبشر صبح»، نمایشگاه 22 تصویر از سیره عملی امام خمینی(ره) و نمایشگاه 22 تصویر از امام خمینی(ره) و بیداری اسلامی، نیز در این مکان برپا خواهد شد.وی با اشاره به برپایی 30 غرفه در این مکان گفت: این غرفه ها شامل غرفه های ارائه محصولات فرهنگی، غرفه پاسخگویی به شبهات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، غرفه پاسخگویی به گفتمان دینی و عقیدتی، غرفه روایتگری، غرفه کودک و نوجوان، غرفه سامانه پیام کوتاه و بلوتوث، غرفه عکاسخانه جهت گرفتن عکس یادگاری با تصویر امام(ره)، غرفه بزرگ نمایش فیلم با موضوع امام خمینی(ره) است.



اجرای 12نمایش خیابانی و تئاتر در سطح بهشت زهرا (س) و تهیه پارچه نوشته و امضای مردمی در حمایت از بیداری اسلامی و مردم بحرین برگزاری شب خاطره با امام و شهدا در قطعات شهدا از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده این فرهنگسرا است.