به گزارش روابط عمومی مرکز بسیج صداوسیما، علی‌اصغر جعفری مشاور رئیس سازمان و رئیس بسیج رسانه ملی در نشست شورای سیاست‌گذاری قرارگاه رسانه ای راهیان نور اظهار داشت: نخستین جشنواره رادیویی و تلویزیونی گردشگری دفاع مقدس در قالب کاروان‌های راهیان نور با عنوان ققنوس توسط قرارگاه رسانه‌ای راهیان نور بسیج صدا و سیما برگزار می‌شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره ضمن قدردانی از سازندگان آثار رسانه‌ای مرتبط با سفرهای راهیان نور، ارتقای سطح کیفی تولیدات رسانه‌ای مرتبط با کاروان های راهیان نور است.

جعفری بخش‌های مختلف مسابقه ققنوس را شامل فیلمنامه، عکس، فیلم کوتاه، داستانی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و تله فیلم دانست و عنوان داشت: تاکنون قریب به 100 اثر با موضوعات مورد اشاره به دبیرخانه جشنواره رسیده است و این در حالی است که ارسال آثار همچنان ادامه دارد.

وی با بیان اینکه هیئت داوران کار بررسی آثار رسیده به دبیرخانه را آغاز کرده‌اند، افزود: امیدواریم آثاری که به هر دلیل برای حضور در بخش مسابقه آماده ارائه نبوده اند، با سعی و تلاش سازندگان آثار، تا پایان خرداد ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال شوند.

رئیس بسیج رسانه ملی در ادامه درباره ملاک‌های انتخاب آثار برتر این جشنواره گفت: افرادی که بتوانند با نگاهی نو به دفاع مقدس و راهیان نور آثار فاخر و ماندگار و با محتوایی تاثیرگذار ارائه دهند و همچنین ضمن رعایت تکنیک‌ها و روش‌های نوین برنامه‌سازی مخاطبان خود را در شناخت ارزش‌های دفاع مقدس اقناع کنند، حائز رتبه‌های برتر خواهند شد.

وی زمان برگزاری جشنواره ققنوس را 23 تا 25 تیرماه که همزمان با نیمه شعبان و میلاد با سعادت منجی عالم بشریت امام عصر حضرت مهدی (عج) اعلام کرد و گفت: پس بررسی آثار ارسال شده توسط هیئت انتخاب، برگزیدگان نهایی برای راهیابی به بخش‌های مسابقه معرفی می‌شوند. همچنین هیئت داوری ویژه در هر رشته به صورت جداگانه و بعضاً مشترک، آثار بخش مسابقه را بررسی و برگزیدگان نهایی را معرفی می‌کنند.

رئیس قرارگاه رسانه‌ای راهیان نور اظهار داشت: شرکت‌کنندگان در همه رشته‌ها باید فرم شرکت در جشنواره را برای هر اثر و رشته به صورت جداگانه تکمیل و به همراه دو قطعه عکس پرسنلی همراه تصاویر پشت صحنه فیلم‌ها (برای شرکت‌کنندگان در بخش فیلم)، ارسال یا به صورت حضوری به دفتر جشنواره تحویل بدهند.

وی گفت: ستاد جشنواره مجاز است هر اثر را یک بار و به نام صاحب اثر در شبکه‌های مختلف سیما به نمایش درآورد؛ اما در مورد نمایش مجدد آن توافقنامه فی مابین تنظیم و اصل اثر را یک ماه پس از برگزاری عودت می‌دهد. در همین راستا امضای فرم شرکت در جشنواره به منزله قبول همه مقررات جشنواره و تصمیمات شورای برگزاری است.

مشاور رئیس رسانه ملی با بیان اینکه به نفرات اول تا سوم در هر بخش جوایز نفیسی اهدا می‌شود، عنوان کرد: به نفر اول این جشنواره تندیس، دیپلم افتخار و پنج سکه بهار آزادی، نفر دوم تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و سه سکه بهار آزادی و نفر سوم تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی اهدا می‌شود. همچنین جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی خواهد بود؛ با این توضیح که جوایز مربوط به بخش تله فیلم در همه رتبه‌ها دو برابر خواهد بود.