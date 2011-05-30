رکود به بازار مسکن بازگشت / دلایل کاهش خرید و فروش مسکن

مصطفی قلی خسروی در گفتگو با مهر با تائید افزایش قیمت مسکن، گفت: مالیات بر ارزش افزوده و موضوع اجرای هدفمندی یارانه ها از موضوعاتی هستند که توهماتی را برای برخی از مالکان بوجود آوردند و این موضوع منجر به افزایش قیمت مسکن شد.

وی افزود: قیمت مسکن الان به اندازه ای رسیده است که دیگر مردم توان خرید خانه را ندارند و به همین جهت رکود در بازار خرید و فروش مسکن ایجاد شده است.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تصریح کرد: در حال حاضر براساس آمار سامانه املاک و مستغلات قیمتها از 5 تا 8 درصد افزایش یافته و به صورت موردی هم قیمت آپارتمان 10 تا 12 درصد بالاتر از این قیمتها به فروش رسیده است.

قلی خسروی با بیان اینکه مالکیت افراد محترم است و نمی توان قیمتهای خاصی را به افراد دیکته کرد، افزود: به نظر می رسد با طرح ای ساخت مسکن در بافت فرسوده مشکل مسکن همانگونه که اعلام کرده اند تا 2 سال دیگر حل شود.

به گزارش مهر، قیمت کنونی مسکن برای اغلب متقاضیان بسیار گران است؛ به همین جهت خرید و فروش مسکن که در اواخر سال گذشته با رونق بیشتری همراه شده بود دوباره به رکود رسید و معاملات مسکن با کاهش زیادی همراه شد.

براین اساس، قیمت کنونی قدرت خرید مردم را کاهش داده و اغلب متقاضیان براین امر تاکید دارند که قیمتهای فعلی برای برخی از محله های تهران واقعا زیاد است و این قشر توان خرید مسکن با این قیمتها را ندارند.

اما موضوعی که در بخش مسکن اتفاق افتاده، گرانی آپارتمانها در محله های جنوب شهر و مناطق مرکزی تهران است به طوری که در شمال شهر قیمت مسکن تغییر چندانی نداشته اما در این محله ها قیمتها با نوسان زیادی مواجه هستند که توان خرید مسکن را برای قشر خاصی ناممکن کرده است.

در محله سرسبیل آپارتمانی که در یکماه گذشته متری یک میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسید هم اکنون به قیمت یک میلیون و 600 هزار تومان رسیده است در حالیکه قیمت هر مترمربع آپارتمان در این محله نباید تا این میزان افزایش یابد که همین امر موجب رکود خرید و فروش شده است.

همچنین در محدوده خیابان شهید مدنی آپارتمانهای نوساز از هر مترمربع یک میلیون و 600 هزار تومان به حداقل یک میلیون و 900 هزار تومان رسیده اند که بسته به تعداد پارکینگها قیمتهای گرانتری هم از سوی فروشندگان مطرح می شود.