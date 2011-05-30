قصد استعفا از مس را ندارم/ معرفی سرمربی در هفته جاری

نژاد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خبر استعفای من از مدیرعاملی باشگاه مس کرمان درست نیست بلکه بزرگنمایی شده و شیطنت بوده است و به طور قطع این خبر را تکذیب می کنم.

وی تصریح کرد: البته در گذشته با مدیران صنایع مس ایران صحبت کرده ام که اگر اجازه بدهند به دلیل مشکلات شخصی دیگر به کار ادامه ندهم که این پیشنهاد از سوی مدیران مس پذیرفته نشد.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان در خصوص مربی فصل آینده مس کرمان نیز گفت: تکلیف سرمربی تیم مس پایان این هفته مشخص می شود و در این مرحله گزینه اول باشگاه صمد مرفاوی است که وی قرار بوده بعد از بازی با شاهین بوشهر به ما اعلام کند که در کنار مس می ماند یا خیر اما تا این لحظه خبری به ما نداده است.

وی اضافه کرد: اگر مرفاوی به پیشنهاد باشگاه جواب رد بدهد چند گزینه خارجی و داخلی مد نظر باشگاه هستند که با آنها مذاکره می کنیم ولی همچنان منتظرنظر نهایی مرفاوی هستیم.

نژاد زمانی ادامه داد: درباره وضعیت دو تیم مس در لیگ برتر هیچ مسئولیتی ندارم تنها مدیران مس از ما نظر مشورتی خواستند که نظر خودمان را دادیم ولی تا آخر این هفته نیز تکلیف تیم های مس مشخص می شود و با توجه به اینکه برای حمایت از هر تیم حداقل 10 میلیارد تومان نیاز است مدیران صنایع مس ایران با تصمیم سختی مواجه هستند.

وی در خصوص اعلام آمادگی صنایع کرمان برای حمایت از تیمهای فوتبال استان افزود: اگر احتمالا دوستانی در دیگر صنایع و کارخانجات استان خواهان حمایت از یکی از دو تیم مس هستند به میدان بیایند و تنها به حرف بسنده نکنند.