تصادفات درون شهری در گیلان 45 درصد کاهش یافت

سرهنگ سید تقی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 804 فقره انواع تصادف در معابر استان رخ داد که بر اثر آن 518 مجروح و 36 نفر کشته شدند که در این آمار نسبت به سال گذشته به ترتیب 12 و 32 درصد کاهش را نشان می دهد.

وی همچنین برخورد با تخلفات حادثه ساز را از دلایل کاهش تصادفات دانست و اظهار داشت: پلیس با این جرائم بدون هیچ اغماضی برخورد می کند.

امینی اعلام کرد: در این زمینه 42 هزار و 36 راننده حادثه ساز از سوی عوامل پلیس اعمال قانون شدند و بیشترین آمار تخلفات مربوط به سرعت غیر مجاز، عبور از چراغ قرمز و تجاوز به گذرگاه عابر پیاده است.

وی با اشاره به اجرای قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: با اجرای این قانون و اعمال نمره های منفی برای تخلفات رانندگی پر خطر، افزایش میزان جرائم رانندگی گامی بزرگ برای کاهش تصادفات برداشته شده است البته باید گفت هدف پلیس راهور بر این مبنا نیست که میزان جرائم را به حداکثر برساند و یا راننده های بیشتری اعمال قانون شوند بلکه با این اهرم شاید مانع انجام تخلفات خطر ساز شود و به یقین برای رانندگان خطرآفرین محدودیت و محرومیت های بر اساس این قانون در نظر گرفته شده است.

سرپرست پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان با بیان اینکه نمی توان سلامت جان و مال مردم را فدای چند نفر که قانون را رعایت نمی کنند کرد، گفت: با مسئول سازی سایر دستگاهها در امر ترافیک بر اساس قانون جدید پلیس راهور بهتر می توان سفرهای ایمن تری را برای مردم پایه ریزی کرد.

وی نقش اطلاع رسانی در خصوص اجرای قانون جدید جرائم رانندگی را بسیار مؤثر دانست و افزود: تمامی این فعالیتها و اقدامات در کنار همکاری و کمک بسیار مؤثر رسانه های ارتباطی بویژه رسانه ملی (صدا و سیما) برای اصلاح فرهنگ رانندگی در جامعه و کاهش تخلفات و تصادفات ناشی از آن بسیار مؤثر و حائز اهمییت خواهد بود.

امینی ارتقاء قانونمندی در عبور و مرور، ارتقاء آموزش و بهبود رفتارهای ترافیکی و توسعه فرهنگ ترافیک، گسترش فناوری در کنترل ترافیک را از مهمترین برنامه های پلیس راهور برای ایمنی معابر دانست و یادآورشد: نتیجه مستقیم این اقدامات، انضباط ترافیکی و کاهش حوادث است که هدف و آرمان پلیس راهور نیز چیزی جزء این نیست.