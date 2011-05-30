به گزارش خبرگزاری مهر، آمارتیا سن در این نشست به بررسی چگونگی دستیابی به حقوق بشر در سطح و گستره جهانی میپردازد.
این نشست از سری درسگفتارهای سالانه دانشگاه آکسفورد به شمار میرود. این نشست از سوی انجمن فلسفه کاربردی دانشگاه آکسفورد برگزار میشود.
این درسگفتارها در سالهای گذشته توسط فیلسوفانی چون توماس پاگ و اونیل ارائه شده بودند. توماس پاگ در درسگفتار خود به بررسی موضوع سنجش توسعه، فقر و برابری جنسیتی پرداخته بود و اونیل نیز موضوع طبیعت گرایی، هنجاری بودن و اخلاق عملی را مورد بررسی قرار داده بود.
آمارتیا سن برنده جایزه نوبل و استاد فلسفه دانشگاه هاروارد امریکا است.آمارتیا سن اندیشمند هندی تبار در سال 1998 برنده جایزه نوبل در حوزه اقتصاد شده است. علت اعطای این جایزه کوششهای او در تبیین هرچه روشنتر مباحث فقر و نابرابری و قحطی بود.
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