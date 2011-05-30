به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین فاطمی از پدیدهای جدید در قاچاق خبر داد و گفت: متاسفانه نوع جدید از قاچاق در صادرات شکل گرفته است که برخی افراد با کماظهاری، پوست گاوی را تحت عنوان پوست گوسفندی از کشور خارج میکنند که این روند لطمه بسیار شدیدی را به این صنعت چرم وارد کرده است.
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک، نساجی و چرم ایران افزود: ادامه روند فعلی منجر به تعطیلی کامل واحدهای تولیدی محصولات چرمی خواهد شد، این درحالی است که صادرات پوست گوسفندی از کشور آزاد است و عدهای با استفاده از این موضوع پوست گاوی را تحت عنوان پوست گوسفندی در بازارهای خارجی به فروش میرسانند.
وی تصریح کرد: به رغم نیاز شدید واحدهای داخلی به چرم گاوی، متاسفانه صادرات بیرویه مواد اولیه این صنعت کارخانههای داخلی را به شدت تهدید میکند.
فاطمی با انتقاد از تعرفه 90 درصدی مواد اولیه چرم گفت: صنعت چرم کشور با تعیین تعرفه بالا و اعمال عوارض سنگین از بحران خارج نمیشود و در حالی که تعرفه 90 درصدی تولیدکنندگان داخلی را محدودتر و راه دسترسی آنها به مواد اولیه با کیفیت را میبندد.
به گفته وی، تعرفه 90 درصدی در صنعت چرم تنها راه قاچاق را بازتر میکند و از این رو مسئولان باید برای حمایت از تولید داخل به دنبال راههای دیگر باشند؛ چراکه استفاده قانونی از منابع طبیعی در دنیا حق هر صنعتگر و تولیدکنندهای است که برای فعالیت اقتصادی خود ارزش قائل است.
فاطمی همچنین با بیان اینکه بیش از 15 سازمان و ارگان موازی، مقابل صنعت پوشاک و نساجی کشور ایستادهاند، گفت: در حال حاضر فعالان و مدیران این بخش، بیشتر زمان کار خود را در راهروهای سازمانها و ارگانهای دولتی برای حل مشکلات واحد تولیدی خود میگذرانند.
نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک، نساجی و چرم ایران خواستار توجه مسوولان به توسعه برندها و برند سازی در این صنعت شد و تصریح کرد: باید به برندسوزی در صنعت پوشاک و نساجی و چرم پایان داد.
در حال حاضر، نزدیک به 50 میلیون فوت مربع چرم سنگین و 65 میلیون فوت مربع چرم سبک در بیش از 350 واحد چرمی تولید میشود.
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