به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی شامگاه یکشنبه در نخستین همایش آمرین به معروف مساجد استان که در سازمان تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، اظهار داشت: نیروی انتظامی در برخورد با مظاهر علنی فساد و هنجارشکنان اخلاقی و اجتماعی جدی است.



وی اضافه کرد: به تازگی 50 نفر از خانم‌ها را در نیروی انتظامی استخدام کردیم و تعداد آنها در آینده‌ای نزدیک افزایش می‌یابد تا پلیس در مدیریت امنیت اخلاقی حضور جدی‌تری داشته باشد.



کوتاه نمی‌آئیم



فرمانده انتظامی استان قم بیشتر مشکلات اخلاقی و اجتماعی در این استان را مربوط به غیربومی‌ها دانست و گفت: عفاف و حجاب امری اعتقادی و تکلیفی است و قرار نیست ما به عنوان نیروی انتظامی در این عرصه کوتاه بیائیم.



توکلی گفت: نیروی انتظامی سازمانی تحت امر رهبری است، بنابراین پیکره ناجا خودش را ملزم به پایبندی رهنمودهای ولایت فقیه می‌داند و یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری مسئله عفاف و حجاب است.



وی تصریح کرد: بیش از 90 درصد مردم ما انسان‌های خوبی هستند و اگر عواقب کار به آنها گوشزد شود، به خوبی می‌پذیرند، اما عده‌ای هم هستند که قوانین را مراعات نمی‌کنند و نیروی انتظامی با کسانی که هنجارهای اجتماعی را مراعات نکنند برخورد جدی خواهد کرد.



موتورسواران قمی عامل 72 درصد کشته‌ها



فرمانده انتظامی استان قم عدم فرهنگ استفاده درست از موتورسیکلت را یکی از مشکلات جدی در قم برشمرد و تصریح کرد: موتورسواران 72 درصد کشته‌های شهر قم را به خودشان اختصاص می‌دهند.



توکلی اظهار داشت: در سال گذشته حدود 40 هزار موتورسیکلت را توقیف و به پارکینگ‌ها هدایت کردیم اما جواب نداد و بهترین راهکار مقابله با این معضل، تذکر لسانی است.



وی در پایان ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این همایش، از آمرین به معروف مساجد قم خواست که نیروی انتظامی را در برقراری نظم و امنیت یاری کنند.