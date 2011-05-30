بندر شهید رجایی آماده پذیرایی از سومین کشتی کانتینری دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، اله مراد عفیفی پور پیش ازظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی در خصوص ورود سومین کشتی بزرگ کانتینری دینا در بندر شهید رجایی گفت: کشتی کانتینری “MSC LAUREN” که متعلق به خط کشتیرانی مدیترانه است ظرفیت جابجایی 12 هزار و 967 TEU کانتینر را داراست و از این بابت سومین کشتی بزرگ کانتینری دنیا محسوب می شود.

وی گفت: این کشتی 366 متری دارای 15.5 متر آبخور و ساخت 2010 است که از سال 2011 وارد عرصه حمل و نقل دریایی شده است.

عفیفی پور گفت: این کشتی اوایل هفته آینده وارد این بندر می شود و پیش بینی می شود حداکثرظرف مدت 40 ساعت عملیات تخلیه و بارگیری آن به طول بیانجامد.

وی امکان پهلودهی به بزرگترین کشتی های کانتینری دنیا را به عنوان مهمترین قابلیت بندر شهید رجایی عنوان کرد و افزود: این بندر جزو 30 بندری است که امکان پهلو دهی به چنین کشتی هایی را داراست.

عفیفی پور با اشاره به ارتقای جایگاه جهانی بندر شهید رجایی در میان بنادر بزرگ کانتینری دنیا گفت: با برنامه ریزی های جامعی که در این بندر انجام شده، خطوط کشتیرانی مطرح دنیا راغب به فرستادن بزرگترین کشتی های کانتینری دنیا در این بندر است که نشان از ارتقای سطح خدمات در بندر شهید رجایی دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری از فاز دوم طرح توسعه، ظرفیت این بندر در پذیرش کشتی های کانتینری بزرگ افزایش یابد که این امر قطعا به افزایش جایگاه این بندر در منطقه و دنیا منجر خواهد شد.