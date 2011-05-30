به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت McCann بر روی گروهی هفت هزار نفری از جوانان 16 تا 30 ساله در چندین کشور مختلف جهان تحقیقاتی انجام داده تا عواملی که می تواند در این افراد انگیزه انجام فعالیتهای مختلف ایجاد کند را شناسایی و تعیین کند.

یکی از جالب توجه ترین نتایج تحقیق انجام شده این است که بیش از 53 درصد از افراد 16 تا 22 ساله ترجیح می دهند حس بویایی خود را از دست بدهند اما تلفنهای همراه یا لپ تاپهایشان را برای همیشه حفظ کنند.

محققان با ارائه لیستی از اشیا و عوامل مختلف از قبیل لوازم آرایشی، خودرو، پاسپورت، تلفن همراه، لپ تاپ و حس بویایی از داوطلبان سوال کردند در صورتی که تنها امکان حفظ دو گزینه از این لیست را داشته باشند، آن دو گزینه چه خواهد بود؟

بر اساس گزارش تایم، پاسخها نشان می دهند در حدود 53 درصد از افراد 16 تا 22 ساله و 48 درصد از افراد 23 تا 30 ساله حاضرند قدرت بویایی خود را از دست بدهند در صورتی که بتوانند یکی از گزینه های مرتبط با تکنولوژی، به ویژه تلفن همراه و لپ تاپ را حفظ کنند؛ آماری که نشاندهنده شدت گرفتن درجه ارزش ابزارهای الکترونیکی ارتباطاتی در برابر توانایی های طبیعی انسانی است.