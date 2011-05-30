جلب مشارکت روستاییان برای تسریع در آبادانی مناطق محروم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بشارتی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از زیرساختهای روستای قروقچی از توابع شهرستان میاندوآب در جمع مردم این روستا با اشاره به اعمال مدیریت موثر در آذربایجان غربی مشکلات زیرساختی روستاها رفع و حرکت به سمت بهسازی روستاها آغاز شده، افزود: مشارکت هرچه بیشتر روستاییان در توسعه و آبادانی روستاها باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه با نگاه عدالت محور دولت و توزیع متوازن ثروت در تمام نقاط کشور، امروز روستاها از زیرساختهای مناسبی برخوردار هستند، بیان کرد: دولت توجه به اقشار محروم و کم درآمد جامعه را در اولویت برنامه های خود قرار داده و طرح های مختلف محرومیت زدایی در مناطق محروم کشور اجرا می شود.

مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری امروز در جریان سفر به آذربایجان غربی به همراه استاندار از روستاهای نکته لو، بادام لو و حاجی کندی شهرستان میاندوآب نیز بازدید کرد.

جلیل بشارتی در جریان سفر به شهرستان میاندوآب با حضور در روستای حیدرباغی این شهرستان 20 هزار سند مالکیت را به صاحبان اماکن روستایی اعطا کرد.

رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور امروز در سفر یک روزه به مناطقی از جنوب آذربایجان غربی علاوه بر بهره برداری از چند طرح عمرانی، از تعدادی روستا نیز دربخش باروق میاندوآب و شاهین دژ بازدید می کند.