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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

توصیه های پلیس راهور پایتخت برای عابران پیاده

توصیه های پلیس راهور پایتخت برای عابران پیاده

پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به اینکه انسان در نقش عابر، راننده و سرنشین در کاهش ترافیک حضور موثر دارد توصیه هایی به عابران پیاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر توصیه های پلیس راهنمایی و رانندگی به شرح ذیل است:

1- عابر گرامی عبور از محل های غیر مجاز سواره رو موجب بروز حادثه ، ضرر و زیان غیر قابل جبران برای شما می شود، پس مقررات را رعایت کنید.

2- در محل هایی که پیاده رو وجود دارد ، هرگز از طول خیابان عبور نکنید.
 
3- هرگز به طور ناگهانی وارد خیابان نشوید.
 
4- برای عبور از عرض خیابان از محل های خط کشی شده عبور نمایید.
 
5- هنگامی که با فرزندان کوچک خود از عرض خیابان عبور می کنید ، به طور هم عرض با فرزند خود از خیابان رد شوید.
 
6- سطح سواره رو برای شما منطقه خطر است ، همیشه هوشیار و با دقت از عرض خیابان عبور کنید.
 
7- برای سوار شدن به وسیله نقلیه ، بی تفاوت در وسط خیابان یا معابر نایستید ، بلکه به کنار بروید و حرکت کنید.
 
8- برایس استفاده از وسایل نقلیه مانند تاکسی یا اتوبوس در حریم تقاطع تجمع نکنید ، زیرا موجب راه بندان ، تراکم جمعیت و تصادف می شوید.
 
9- برای استفاده از تاکسی و اتوبوس ، در ایستگاه های مربوطه توقف ننمایید و مراقب حرکت وسیله نقلیه باشد.
 
10- توجه داشته باشید حق تقدم در محل های خط کشی شده عابران با عابر پیاده است.
 
کد مطلب 1324392

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