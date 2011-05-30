توصیه های پلیس راهور پایتخت برای عابران پیاده

به گزارش خبرگزاری مهر توصیه های پلیس راهنمایی و رانندگی به شرح ذیل است:
1- عابر گرامی عبور از محل های غیر مجاز سواره رو موجب بروز حادثه ، ضرر و زیان غیر قابل جبران برای شما می شود، پس مقررات را رعایت کنید.
2- در محل هایی که پیاده رو وجود دارد ، هرگز از طول خیابان عبور نکنید.
3- هرگز به طور ناگهانی وارد خیابان نشوید.
4- برای عبور از عرض خیابان از محل های خط کشی شده عبور نمایید.
5- هنگامی که با فرزندان کوچک خود از عرض خیابان عبور می کنید ، به طور هم عرض با فرزند خود از خیابان رد شوید.
6- سطح سواره رو برای شما منطقه خطر است ، همیشه هوشیار و با دقت از عرض خیابان عبور کنید.
7- برای سوار شدن به وسیله نقلیه ، بی تفاوت در وسط خیابان یا معابر نایستید ، بلکه به کنار بروید و حرکت کنید.
8- برایس استفاده از وسایل نقلیه مانند تاکسی یا اتوبوس در حریم تقاطع تجمع نکنید ، زیرا موجب راه بندان ، تراکم جمعیت و تصادف می شوید.
9- برای استفاده از تاکسی و اتوبوس ، در ایستگاه های مربوطه توقف ننمایید و مراقب حرکت وسیله نقلیه باشد.
10- توجه داشته باشید حق تقدم در محل های خط کشی شده عابران با عابر پیاده است.
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