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۹ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۱

دارا به مهر خبر داد:

آغاز ثبت‌نام دانشگاهیان برای سوریه/ 40هزار متقاضی اعزام به سوریه

آغاز ثبت‌نام دانشگاهیان برای سوریه/ 40هزار متقاضی اعزام به سوریه

ثبت نام دور سوم سفر دانشگاهیان به سوریه به گفته مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از هفته آینده از طریق پایگاه اینترنتی الرحیل آغاز می‌‎شود.

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر با یادآوری اینکه اعزام دانشگاهیان به سوریه شامل کلیه اعضای دانشگاه اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان می شود، گفت: تا کنون 2 دوره ثبت نام دانشگاهیان برای سفر سوریه انجام شده که ثبت نام دوره اول در تیر ماه 89 و دوره دوم در آبان ماه صورت گرفته که در این دو دور در مجموع 40 هزار دانشگاهی ثبت نام کرده اند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: 7 هزار و 500 نفر از 40 هزار دانشگاهی متقاضی اعزام به سوریه تا پایان خرداد ماه اعزام می شوند که از این میان یکهزار و 700 نفر عضو هیئت علمی هستند.

کد مطلب 1324398

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