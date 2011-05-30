جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر با یادآوری اینکه اعزام دانشگاهیان به سوریه شامل کلیه اعضای دانشگاه اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان می شود، گفت: تا کنون 2 دوره ثبت نام دانشگاهیان برای سفر سوریه انجام شده که ثبت نام دوره اول در تیر ماه 89 و دوره دوم در آبان ماه صورت گرفته که در این دو دور در مجموع 40 هزار دانشگاهی ثبت نام کرده اند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم افزود: 7 هزار و 500 نفر از 40 هزار دانشگاهی متقاضی اعزام به سوریه تا پایان خرداد ماه اعزام می شوند که از این میان یکهزار و 700 نفر عضو هیئت علمی هستند.